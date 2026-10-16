La ‘Casa del Terror’ en Suba: así vivían 13 menores entre hacinamiento y drogas

Una vivienda conocida por algunos habitantes como la ‘Casa del Terror’, en el barrio La Gaitana, localidad de Suba, quedó bajo la lupa de las autoridades tras una serie de denuncias por presunta venta de drogas, celulares hurtados y las condiciones en las que vivían varias familias, incluidos niños y adolescentes.La operación, liderada por la Secretaría de Seguridad y la Policía de Bogotá, permitió encontrar 30 dosis de estupefacientes, armas cortopunzantes y celulares reportados como robados. Sin embargo, uno de los hallazgos más…

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Una vivienda conocida por algunos habitantes como la ‘Casa del Terror’, en el barrio La Gaitana, localidad de Suba, quedó bajo la lupa de las autoridades tras una serie de denuncias por presunta venta de drogas, celulares hurtados y las condiciones en las que vivían varias familias, incluidos niños y adolescentes.



La operación, liderada por la Secretaría de Seguridad y la Policía de Bogotá, permitió encontrar 30 dosis de estupefacientes, armas cortopunzantes y celulares reportados como robados. Sin embargo, uno de los hallazgos más preocupantes fue la presencia de 13 menores de edad, entre los seis meses y los 17 años, que permanecían en un inmueble con graves problemas de salubridad.

La intervención se realizó después de varias semanas de verificaciones, luego de que residentes del sector alertaran a las autoridades sobre lo que presuntamente ocurría dentro de la vivienda, donde se alquilaban habitaciones por días, semanas o meses.

Publicidad

¿Qué encontraron las autoridades en la ‘Casa del Terror’?

Durante el procedimiento, los uniformados ingresaron a las habitaciones y realizaron registros a las personas que permanecían en el lugar. Algunos residentes llevaban entre uno y dos meses viviendo allí. La inspección dejó al descubierto espacios improvisados, puertas de madera deterioradas, acumulación de suciedad y condiciones de hacinamiento. A esto se sumaban problemas en el manejo de basuras, alcantarillado y disposición de excrementos humanos y de animales.

Según la Secretaría Distrital de Salud, estas condiciones representaban un riesgo para la salud y la integridad de quienes habitaban el inmueble.En medio de los registros, la Policía incautó 30 dosis de estupefacientes y encontró armas cortopunzantes y teléfonos celulares con reporte de hurto. Además, capturó a una persona que, según las autoridades, tenía en su poder sustancias ilícitas y equipos robados.

Le puede interesar

Seis menores fueron trasladados a un centro de protección

La situación de los niños y adolescentes encendió las alertas de las entidades que participaron en el operativo. En total, encontraron a 13 menores de edad, algunos acompañados por sus padres, padrastros o abuelos, pertenecientes a familias colombianas y venezolanas. De ellos, seis fueron trasladados al Centro Especializado Revivir, con acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia.

La medida busca verificar sus condiciones y adelantar los procedimientos de restablecimiento de derechos, debido a las situaciones de vulnerabilidad y desescolarización identificadas durante la intervención. Por su parte, los responsables de los menores que permanecieron en el inmueble fueron citados al centro zonal del ICBF en Suba, donde las autoridades evaluarán las condiciones de los niños y determinarán si requieren medidas adicionales de protección.

¿Qué pasará con la vivienda?

La intervención hizo parte de una estrategia interinstitucional para inspeccionar establecimientos y espacios donde puedan presentarse situaciones que pongan en riesgo a la comunidad, especialmente a niños, niñas y adolescentes. En estos procedimientos, las autoridades también buscan identificar posibles casos de trata de personas y explotación sexual comercial de menores de edad. No obstante, en el balance de este operativo no se reportaron hallazgos que permitan confirmar la existencia de estos delitos en el inmueble.

Por ahora, las entidades competentes continuarán con las actuaciones relacionadas con la protección de los menores y los resultados de la intervención. El reporte oficial no precisa si se ordenó el cierre o desalojo de la vivienda. La Secretaría Distrital de Seguridad reiteró el llamado a los ciudadanos para denunciar hechos delictivos o situaciones que puedan poner en riesgo a menores de edad a través de la línea de emergencias 123.

Lea más: Chicles y colillas en las calles de Bogotá: medidas para promover su disposición adecuada

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.