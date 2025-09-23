Bogotá celebra el mes del patrimonio con varias actividades, ¿cuáles son?

Celebrar el patrimonio en la ciudad. Foto: Cortesía

Tras varias semanas, en las que la ciudad se ha visto envuelta de múltiples eventos y la acogida que estos han tenido por parte de los bogotanos, el Distrito invita a inscribirse a aquellos espacios que se llevarán a cabo esta semana.

Los espacios han llevado a los asistentes a descubrir la arqueología hasta a redescubrir la modernidad de Bogotá. Estos espacios, según indicaron, han articulado esfuerzos comunitarios, institucionales y académicos.

“Cada actividad es una oportunidad para reconocernos en la diversidad de memorias y expresiones que conforman Bogotá. Entre el 22 y el 27 de septiembre tendremos experiencias que van desde el dibujo colectivo hasta la exploración fílmica y los relatos alrededor de los usos de la bicicleta, desde la visión femenina, pasando por escenarios especialmente pensados para niñas, niños y adolescentes”, afirmó Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Algunas de las actividades de esta semana son:

Rodar juntas: este miércoles, 24 de septiembre, a las 4:00 p. m., el Museo de Bogotá, Calle 10 No. 3-61, inaugurará ‘Rodar Juntas’, una exposición que reconoce a la bicicleta como patrimonio vivo y parte esencial de la ciudad. Este lanzamiento reunirá a colectivos, consejeros y ciudadanía en un conversatorio y recorrido.

Bogotá Fílmica - Teatros de cine y rostros de ciudad: será un recorrido que se realizará el viernes, 26 de septiembre, a las 10:00 a.m. En el Parque de la Independencia, Calle 24 No. 6A-1.

“En este recorrido patrimonial queremos volver sobre esas huellas: los antiguos teatros del centro, los pioneros como los Di Doménico y los Acevedo, y también los oficios invisibles que hicieron posible la experiencia colectiva del cine. No se trata solo de fachadas o películas, sino de memorias vivas que aún nos conectan”, explicó Leonardo Cristancho, coordinador del programa de Narrativas Patrimoniales.

🌱✨ Raíces Resilientes: Patrimonio Cultural en tiempos de cambio. Te invitamos a un espacio de reflexión colectiva para repensar cómo protegemos, gestionamos e integramos nuestro patrimonio cultural desde la resiliencia.



🌍🤝 Un encuentro que reconoce la fuerza de los saberes… pic.twitter.com/eXjOGuhqp4 — Secretaría de Cultura de Bogotá (@CulturaenBta) September 22, 2025

Para conocer de toda la programación que queda para esta semana, podrán visitar la página web del mes del patrimonio.

