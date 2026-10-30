Contraloría revisará los bonos de deuda que emitió Bogotá por $1,4 billones

Ahora la cartera distrital será objeto de revisión pública por parte de los entes de control. En este sentido, la Contraloría de Bogotá anunció en las últimas horas que revisará las condiciones de la emisión de bonos de deuda pública por más de $1,4 billones que el Distrito realizó el 20 de octubre. El organismo convocará una mesa técnica con la Secretaría de Hacienda para examinar las tasas, los plazos de pago y la concentración de títulos ligados a la inflación antes de emitir el concepto sobre el Presupuesto Distrital de 2027.

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Cabe resaltar que la revisión no corresponde a una apertura de proceso de responsabilidad fiscal ni a una sanción. No obstante, se trata de un análisis preparatorio sobre la forma en que Bogotá salió al mercado de deuda y sobre los efectos que los pagos de capital e intereses podrían tener en los recursos disponibles para inversión durante los próximos años.

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Contraloría revisa deuda de Bogotá por $1,4 billones

La operación corresponde a la segunda emisión del Programa de Emisión y Colocación de Bonos del Distrito. Incluyó cinco subseries con vencimientos entre cinco y 40 años. Esta estructura amplía el plazo para pagar la deuda, pero también obliga a proyectar los costos en los presupuestos futuros.

La Contraloría anunció que solicitará a la Secretaría de Hacienda información sobre la metodología utilizada, los supuestos macroeconómicos, las variables de mercado y las alternativas de financiación evaluadas antes de definir el monto, el momento y las condiciones de la colocación. Además, la mesa técnica deberá revisar las proyecciones de pago de intereses y capital, así como los criterios de eficiencia y sostenibilidad fiscal que respaldaron la emisión.

Las cinco alertas que identificó el organismo de control

Un análisis de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública de la Contraloría identificó cinco aspectos que serán revisados durante el seguimiento:

La oportunidad en la que se realizó la emisión.

Los riesgos para la sostenibilidad fiscal.

La planificación financiera de los pagos.

La concentración de la deuda en títulos ligados a la inflación.

La información pública disponible para validar el costo de cuatro subseries.

El punto más sensible está relacionado con la composición de la deuda. Según el boletín compartido por el ente de control, el 80 % de los bonos colocados quedó concentrado en títulos referenciados al IPC y a la UVR. La UVR es una unidad cuyo valor se actualiza con la inflación.

Por esa razón, la Contraloría analizará el efecto que una inflación persistente podría tener sobre el costo final de la deuda. El documento no concluye que la emisión vaya a generar un detrimento ni atribuye responsabilidades. El documento advierte que estas variables deben ser examinadas dentro de la planeación financiera del Distrito.

Una tasa de 13,82 % en el mercado de deuda

El organismo de control también señaló que la colocación se realizó en un contexto de tasas de interés altas. Para la referencia a diez años, la tasa de corte reportada fue de 13,82 %.

La tasa de corte es el rendimiento que el emisor debe reconocer a los inversionistas que compran los títulos. Por eso, su nivel incide en el costo financiero que asumirá Bogotá durante la vigencia de los bonos.

La mesa técnica buscará determinar qué escenarios de tasas, inflación y comportamiento del mercado fueron considerados por Hacienda antes de acudir a esta fuente de financiación. También revisará si las otras opciones disponibles fueron comparadas bajo criterios de costo y sostenibilidad.

El análisis servirá para revisar el presupuesto de 2027

La Contraloría utilizará la información recopilada para preparar el pronunciamiento que emite sobre el proyecto de Presupuesto Distrital de 2027, una vez la administración lo radique formalmente.

Ese concepto no reemplaza la discusión del presupuesto en el Concejo de Bogotá, pero aporta un análisis sobre la planeación fiscal de la ciudad y sobre las obligaciones que deberá asumir en las próximas vigencias.

La emisión de bonos permite al Distrito obtener recursos en el presente y distribuir su pago en el tiempo. Sin embargo, el seguimiento anunciado busca establecer cómo se integrarán esos compromisos a los presupuestos futuros y cuál será el impacto de las tasas y de la inflación en el servicio de la deuda.

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