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"Sería un fallo histórico por racismo en la Policía": abogado de familia de Donovan Balanta

En diálogo con El Espectador, Alí Bantú Ashanti, representante de víctimas, entregó nuevos detalles: dijo que hay al menos entre 8 y 10 policías involucrados, uno de ellos del grupo especial GOES. Además, algunos de los uniformados imputados pedirían preacuerdo con la Fiscalía.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
Donovan Balanta, murió el 20 de septiembre bajo custodia policial. Lo capturaron en Cararolí en Ciudad Bolívar y Murió en Soacha.
Donovan Balanta, murió el 20 de septiembre bajo custodia policial. Lo capturaron en Cararolí en Ciudad Bolívar y murió en Soacha.
Foto: Arcnivo Particular

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El pasado 26 de octubre terminó la primera etapa procesal contra los hasta ahora cuatro policías involucrados en el homicidio y tortura agravada de Donovan Balanta Paz, líder comunitario afrodescendiente, de 34 años, y padre de dos hijos. Ese día, el juez de control de garantías decidió enviarlos a la cárcel de manera preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.

Se trata del patrullero Johathan Giraldo, señalado por la Fiscalía como el principal autor y a quien, además, le imputaron falsedad ideológica en documento público, así…

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género. _amariag
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