Convocan velatón por muerte de Nicole Pedraza, menor arrollada en Usaquén

Con una velatón, la comunidad de El Codito y del Colegio Alameda Norte busca expresar su desconcierto ante este caso. De…

En las últimas horas, familiares confirmaron la muerte de Nicole Pedraza, menor de 16 años arrollada por una camioneta en el norte de la ciudad. La comunidad y Junta de Acción comunal, exigen investigar los hechos ocurridos en la calle 183 con carrera Séptima. Adicional, la comunidad pidió revisar la seguridad vial del sector.

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Con una velatón, la comunidad de El Codito y del Colegio Alameda Norte busca expresar su desconcierto ante este caso. De acuerdo con los reportes conocidos, el accidente tuvo lugar a las 6:00 a.m. del pasado martes 10 de noviembre. Aunque no es claro cómo ocurrió el siniestro, se sabe que fue una camioneta Honda azul, la involucrada en el accidente.

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Durante la atención a estos hechos, la menor fue auxiliada por ambulancias y trasladada al hospital Simón Bolívar, en donde falleció días después, a causa de fallas cardiacas, enlutando a su familia y comunidad académica.

María Fernanda Ortíz, secretaria de Movilidad, lamentó profundamente el fallecimiento de Nicole Andrea Pedraza. "Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan doloroso y les expresamos toda nuestra solidaridad. Como autoridad de tránsito, reiteramos nuestra disposición para aportar la información y el apoyo que requieran las autoridades para esclarecer lo ocurrido", expresó la funcionaria.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Nicole Andrea Pedraza. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan doloroso y les expresamos toda nuestra solidaridad.



Como autoridad de tránsito, reiteramos nuestra disposición para aportar la información y el apoyo… — María Fernanda Ortiz (@Maferoc) November 14, 2026

JAL de Usaquén pide esclarecer los hechos

La Mesa Directiva de la Junta Administradora Local de Usaquén también se pronunció: "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, a quienes acompañamos de corazón en este difícil momento. Como corporación, nos unimos a su dolor y manifestamos nuestra solidaridad ante esta irreparable pérdida".

De igual forma la mesa hizo un llamadoa las autoridades y entidades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes, esclarezcan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y adopten las medidas necesarias para que los presuntos responsables respondan ante la justicia.

"La vida y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes deben ser siempre una prioridad. Por ello, esperamos que este caso no quede en la impunidad y que se actúe con la diligencia y responsabilidad que una situación de esta naturaleza exige", añadieron.

Muertes en vía no dan tregua

La seguridad vial en Bogotá volvió a encender las alarmas. Después de que 2025 marcara la primera reducción anual de muertes en las vías en cinco años, las cifras de 2026 muestran que esa tendencia favorable podría estar revirtiéndose. Entre enero y abril de este año, 230 personas murieron en siniestros viales, frente a 191 registradas durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 39 víctimas fatales, equivalente al 20 %.

Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial muestran que el aumento vuelve a concentrarse en un mismo actor vial: los motociclistas. De las personas fallecidas durante el primer cuatrimestre del año, el 65 % eran usuarios de motocicleta, mientras que los peatones representaron el 20 % de las víctimas fatales. La tendencia preocupa porque confirma que el grupo más vulnerable continúa siendo el que más crece dentro de la estadística.

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