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97 historias de víctimas del conflicto y un solo escenario para pedir paz

Por primera vez, 97 personas que sufrieron distintos hechos victimizantes en el marco del conflicto y llegaron a Bogotá se encontraron para crear una sola muestra artística dividida en cuatro actos. Ellos fueron quienes se apropiaron de sus historias y decidieron subirse a las tablas para contarlas. Esta es la muestra de cómo el arte sigue siendo uno de los ejes centrales para la reparación y búsqueda de paz.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
Cada una de las 23 buscadoras confeccionó para enviar mensajes de reconciliación como este. / Gustavo Torrijos

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Hay algo que a las víctimas del conflicto en el país nunca les podrán quitar: la búsqueda incesante de verdad, justicia y reparación. Pero para encontrarla es necesario empezar por asumir el duelo: la pérdida de un familiar; el dolor de haber sido desterrado de su territorio; los años de secuestro; el fin de un proyecto de vida y hasta haber tenido que cambiar de identidad.

No hay tiempo. Todo pasa en cuestión de minutos y hay que decidir rápido. Esos recuerdos que dejan los horrores de la guerra también llenan las contadas maletas que se…

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género. _amariag
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