97 historias de víctimas del conflicto y un solo escenario para pedir paz

No hay tiempo. Todo pasa en cuestión de minutos y hay que decidir rápido. Esos recuerdos que dejan los horrores de la guerra también llenan las contadas maletas que se…

Hay algo que a las víctimas del conflicto en el país nunca les podrán quitar: la búsqueda incesante de verdad, justicia y reparación. Pero para encontrarla es necesario empezar por asumir el duelo: la pérdida de un familiar; el dolor de haber sido desterrado de su territorio; los años de secuestro; el fin de un proyecto de vida y hasta haber tenido que cambiar de identidad.



No hay tiempo. Todo pasa en cuestión de minutos y hay que decidir rápido. Esos recuerdos que dejan los horrores de la guerra también llenan las contadas maletas que se alcanzan a reunir para viajar a una fría capital donde nadie mira a nadie y el otro es sinónimo de desconfianza. En Bogotá, la principal ciudad a la que llegan las víctimas del conflicto, el Registro Único de Víctimas contabilizaba, tan solo hasta julio de este año, la llegada de 418.014 personas; más de la mitad son mujeres y, en su mayoría, están entre los 29 y los 60 años.

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¿Quiénes se detienen a preguntarles de dónde vienen y qué perdieron? Ante ese silencio casi autoimpuesto, las víctimas terminan por encontrar en otros que los dolores no tienen por qué ser individuales. Claro, ninguna afectación es homogénea, incluso a veces es más grave que la propia, pero aun así, cargando con esa íntima historia, constituye una fuerza suficiente para ayudar a superar el dolor de otras víctimas.



Es ese tejido social el que el arte aprovecha para abrir caminos de reconciliación, exponer historias y buscar, ojalá, la empatía entre quienes son ajenos a ese dolor. Esto es algo que, justo en esta ocasión, buscan 23 mujeres buscadoras, 23 jóvenes, 20 militares y 31 personas víctimas del conflicto, que viven en Ciudad Bolívar. Durante casi tres meses construyeron, gracias a los Laboratorios de Transformación Cultural para la Paz —iniciativa de la Secretaría de Cultura—, una muestra artística, de más de 90 minutos, que expusieron en el Teatro El Ensueño. La obra combinó música, teatro, danza y performance, para no solo mostrar lo que les pasó, sino cómo empezaron de nuevo.

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Para José Luis Mondragón, director de la obra, fue un proceso de creación de mucho diálogo. “Ellos ya sabían qué contar. Yo solo llegué a guiar en cómo contarlo, buscando que la guerra dejara de ser algo conceptual para pasar a algo vivencial sin quitar la mirada. Este proceso me enseñó que ellos tienen aún mucho por decir”.



El Espectador se adentró en lo que fue el último día de ensayo de la obra ‘Bogotá celebra la Paz’, para conocer, de la mano de algunos de sus protagonistas, que las expresiones simbólicas no solo siguen siendo un lugar de denuncia, sino de dignificación, y que Bogotá también se ha construido con las víctimas.



Acto 1: ¿Dónde están?



Ese domingo se sentía ajetreado de puertas adentro. Mientras la ciudad aún dormía y se sentía más quieta de lo normal, cada grupo estaba ultimando detalles junto a sus mentores. Era el turno de las mujeres buscadoras a quienes el Estado o un grupo armado les desapareció a su hijo, hermano o esposo. El teatro apagó sus luces. Así iniciaba su ensayo. Formadas en fila, la música instrumental marcaba el inicio. Lo que estaba totalmente oscuro empezó a iluminarse con cada una de las linternas que ellas sostenían: era la representación de las más de 61 mil personas buscadoras registradas en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).



Todavía en una luz muy tenue, una a una empezaba a desfilar, mientras al fondo se escuchaba un fragmento de sus testimonios. ‘Estrellita’, quien prefirió hablar de manera anónima y usar ese seudónimo, contó que precisamente este fue el performance que decidieron mostrar. “Decidimos que lo que nos definía como mujeres buscadoras eran trajes para expresar lo que en algún momento no hemos podido. El mío estuvo inspirado en la obra literaria que estoy terminando. Fue realmente algo sanador subirme por primera vez a una tarima”, aseguró.



Y es que cada una de ellas confeccionó sus vestidos y faldas. Algunas plasmaron en los telares la foto de su desaparecido; resaltaron frases como “la paz se da con diálogo”; otras quisieron hablar de sus raíces campesinas y llaneras. Y hubo quienes, como Denilsa Alcázar, una mujer afro, eligieron un traje vibrante de colores para transmitir alegría. Esa fue su identidad. “Decidí que la tristeza ya no me acompaña. Me basta con solo tener la imagen de él para seguir avanzando. He entendido que la lucha que se hace perseverante también es una lucha que se gana en algún momento. Al hacerlo a través del arte, me apropio de mí misma; de poder contarles lo que yo viví y, sobre todo, que no se repita. Espero que el público comparta eso mismo”.



Acto 2: “Que también nos reconozcan como víctimas”



“¡Y mucha mierda!”, así fue el grito de buena suerte (como se da en el teatro) que dio Raúl Estupiñán, un enfermero del Ejército que fue víctima de minas antipersona, a sus compañeros de escena, a quienes reunió en un círculo. El llamado a olvidar los nervios se complementó con un mensaje: “Nadie más que ustedes conoce sus historias. Aprovechen el espacio. Abracénlo. Son cinco minutos en los que necesitamos que la gente sepa que somos visibles”.



En una de las esquinas, atento y sonriente, estaba Francisco Pedraza, sargento primero retirado del Ejército, quien también fue víctima de minas antipersona. Por ahora, los nervios no parecen pasarle una mala jugada. Para él, asegura, el espacio de creación ha sido reconfortante, no solo para contar lo que le pasó, sino desde la capacidad de resiliencia.

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“Aquí decidimos usar el humor negro para que la gente comprenda nuestra situación y el cambio de propósito de vida que tuvimos que asumir. El mensaje es que se nos reconozca no solo como actores armados, sino también como víctimas del conflicto”, pidió. En total, 355.731 miembros del Ejército Nacional de Colombia fueron registrados en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas.

Aide Forero y Delsa Vanegas presentaron en escena el momento en que recibieron la noticia de la muerte de sus hijos soldados. / Gustavo Torrijos



Pero el llamado de Raúl Estupiñán, de que la gente sepa que son visibles, fue también por la activa búsqueda de verdad y justicia que siguen liderando madres de soldados del Ejército, asesinados en el marco de posibles ejecuciones extrajudiciales. Investigación que lleva la JEP. Esa es la historia que llevó al escenario Delsa Vanegas. “Mi obra es sobre ese 12 de abril de 2015 cuando recibí la noticia de la muerte de mi hijo. Al principio, cuando ensayaba también en la casa, gritaba y lloraba, pero me repetía en el espejo que podía hacerlo. Fue un proceso de sanación. Y hoy, como dijo mi hijo: ‘Quiero hacer historia’ y yo soy la que lo estoy haciendo a través de él”.



Acto 3: Los jóvenes quieren reescribir el futuro



Hay quienes directamente no vivieron el conflicto armado. Sus padres o familiares huyeron con ellos muy pequeños o nacieron en Bogotá. A pesar de los años, guardan la memoria de esas historias con tal reconocimiento que trabajan entre las nuevas generaciones para construir otros relatos de futuro marcados por la paz. Con su tabla de skateboarding, Gabriel Rojas, de 19 años, se sienta en una de las escaleras del teatro. Un poco nervioso, cuenta que su muestra en escena es para visibilizar todo lo que rodea el arte y el deporte urbano. “Fue duro saber que mi familia lo perdió todo luego del desplazamiento forzado. Y es precisamente eso lo que representamos: el cuervo, como la adversidad, y el ave fénix, el resurgimiento de lo que vivimos”.

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Aquí los jóvenes pudieron expresar sus vivencias. / Gustavo Torrijos



Para Geraldine Díaz, de 28 años y madre de dos niños, la historia fue diferente. Ella vivió en carne propia al menos cuatro desplazamientos forzados con su familia, empujándolos a buscar refugio en Bogotá. Junto a su mamá, acompaña a otras mujeres víctimas del conflicto. Esta vez, la ayuda fue para ella. “Aquí saqué habilidades que no sabía que tenía y pude conocer a otros jóvenes con historias similares. Eso me ha ayudado a sanar en mi proceso”.



Acto 4: “A Ciudad Bolívar llegué y a la Paz le apostaré”



La tambora y el guasá, instrumentos emblemáticos de la región del Pacífico, sonaban con tal resonancia como la voz entonada y fuerte de una mujer afro. Lo llamativo fue escuchar cómo a los sonidos los acompañaba una letra que geográficamente está a kilómetros de distancia. “A Ciudad Bolívar llegué y a la Paz le apostaré. De localidades, esta es la más bella (…) Tiene tres montañas, vestidas de verde”.

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Había 31 personas cantándole al territorio que los recibió. Una zona al sur de Bogotá, que es el principal destino de las víctimas del conflicto. Según datos del Registro Único de Víctimas, en el territorio se contabilizan cerca de 49.054 personas (11,74 % del total). Allí, hace 15 años, llegó Aurora Casierra, lideresa social y cantautora, desplazada forzosamente de Tumaco, Nariño. Eligió Ciudad Bolívar como su segundo hogar, “porque había más posibilidades de conseguir empleo y tener una vivienda”. En esa huida, Casierra no permitió que le arrebataran su identidad y por eso, desde entonces, es la música el puente para seguir sintiendo ese calor de la Perla del Pacífico.

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“Quisimos mostrar nuestras raíces: el baile, el lavado de la ropa al lado del río, la música de los arrullos y alabaos. No queremos que mueran esas raíces. Aunque al principio es duro, porque contamos lo que nos pasó, también llevamos un mensaje de cómo el arte nos ha transformado y sanado”, dijo. Pero no son las únicas costumbres. Junto a otras personas mestizas e indígenas, también se unieron para compartir sus saberes y contar sus vivencias. Ese fue el caso de Johanna Gutiérrez, indígena pijao desplazada hace 20 años del Tolima. Aunque fue su segunda vez arriba de las tablas, esta vez subió con una convicción clara: “que la gente pueda entender, a través de una obra de teatro, no solo la violencia que hemos sufrido y nos obligó a llegar acá, sino también las raíces que hemos echado en cada localidad”, afirma mientras sostiene su bastón de mando.

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Las víctimas de Ciudad Bolívar conservan sus raíces. / Gustavo Torrijos



Todo está listo. El pasado 10 de noviembre fue la fecha escogida para que más de 500 personas los vieran en escena. Una última toma de manos. Los ojos están cerrados, concentrados. La última respiración consciente. Se sube el telón. La obra, donde 97 víctimas le hablaron a una sociedad para recordar que sí se es capaz de construir un futuro centrado en el diálogo y la paz cuando se tiene memoria, comenzó.

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