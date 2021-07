Coronavirus en Bogotá: ¿Cuáles son las razones para reabrir estadios y discotecas?

Bogotá pasó de alerta roja a naranja. Así lo anunció la alcaldesa Claudia López en medio de la presentación del plan piloto del regreso de los sectores que aun siguen limitados en la ciudad (estadios, discotecas y eventos masivos), con lo que se terminaría de dar la apertura completa y con restricciones de aforo de la capital. Pero ¿cuáles fueron las razones detrás de esta decisión?

En primer lugar está el descenso del tercer pico de la pandemia que tuvo en alerta roja a la ciudad por más de un mes y medio y mantuvo al borde de ocupación a las unidades de cuidados intensivos (UCI). De acuerdo con la mandataria, en este momento, tanto las camas para pacientes Covid-19 como el total general, están por debajo del 72%, lo que permite flexibilizar más medidas en Bogotá.

A la par, aumentó a 0,47 % el índice de resiliencia, que indica el nivel de reactivación deportivo, cultural, social y de turismo de cada ciudad y municipio de acuerdo con el nivel de vacunación, la seroprevalencia y el testeo entre otros aspectos. “Esperamos que en la medición que va a salir esta semana, que es la del 31 de julio, ya estaremos en el 0,5%, nuestros cálculos nos da así y por eso estamos haciendo este anuncio hoy”, indicó López.

A esto se suman los avances en la vacunación, ya que de acuerdo con cifras del Distrito, más del 70% de las personas de la fase 1 del Plan de Vacunación Nacional ya se encuentran vacunas, es decir, el talento humano en salud, los mayores de 50 años y los mayores de 16 años con comorbilidades.

“Debo decir, sin embargo, que aunque cumplimos el requisito de estar por encima del 70%, deberíamos estar en el 100 %. No hay excusa para que alguien mayor a 40 años no esté vacunado, tenemos vacunas suficientes, puestos suficientes, de manera que le rogamos a las personas ir”, aseguró Claudia López.

Por otro lado, también se tuvo en cuenta la reducción de otros factores como la tendencia a la baja de la positividad en las pruebas PCR, que alcanzó el 44% y que hoy está en el 29%; el número de casos diarios que llegó a 9.719 en promedio y ahora se encuentra en 3.384, y las muertes diarias que esta semana están por debajo de los 100 casos diarios, lo que no se veía desde hace cinco semanas.

Aunque se ha dado una considerable reducción, desde el gremio médico se le ha pedido al Gobierno Nacional y al Distrito evaluar la reapertura dado que las cifras siguen siendo altas, la presión en las instituciones continúa y la llegada de la variante Delta podría acelerar la llegada de un cuarto pico.

Ante esto, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, indicó que “lo que es un anuncio generador de esperanza y optimista no puede en ningún caso llevarnos a bajar la guardia frente a la condición del Covid. No quiero ser aguafiestas, pero si no nos cuidamos podemos perder lo que estamos ganando”.