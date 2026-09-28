La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará conexiones de redes, instalación de accesorios, mantenimiento de infraestructura y lavado de tanques. Por esa razón, los cortes tendrán duraciones de entre cuatro y 36…

Para esta semana, los cortes de agua en Bogotá programados para esta semana comenzaron este lunes 28 de septiembre y se extenderán hasta el jueves 1 de octubre. Las suspensiones también afectarán sectores de Soacha y Gachancipá, mientras que Sopó aparece incluido en una de las actividades previstas para el martes.

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Cortes de agua en Bogotá: barrios afectados del 28 de septiembre al 1 de octubre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará conexiones de redes, instalación de accesorios, mantenimiento de infraestructura y lavado de tanques. Por esa razón, los cortes tendrán duraciones de entre cuatro y 36 horas, según el sector y el trabajo programado. A continuación, consulte los barrios, horarios y localidades incluidos en el cronograma divulgado por Portal Bogotá.

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Cortes de agua en Bogotá este lunes 28 de septiembre

La programación comenzó a las 7:00 a. m. en sectores de Puente Aranda, La Candelaria y Fontibón. Además, dos intervenciones diferentes afectan barrios de San Cristóbal.

Puente Aranda: en Los Ejidos, desde la carrera 36 hasta la avenida carrera 50, entre la avenida calle 13 y la avenida calle 20 o avenida de las Américas. El corte comenzó a las 7:00 a. m. y durará 24 horas por una conexión de tubería.

en Los Ejidos, desde la carrera 36 hasta la avenida carrera 50, entre la avenida calle 13 y la avenida calle 20 o avenida de las Américas. El corte comenzó a las 7:00 a. m. y durará 24 horas por una conexión de tubería. La Candelaria: en La Catedral, entre las calles 12 y 13 y las carreras 4 y 6. La suspensión comenzó a las 7:00 a. m. y tendrá una duración de 24 horas por el cambio de un registro totalizador.

en La Catedral, entre las calles 12 y 13 y las carreras 4 y 6. La suspensión comenzó a las 7:00 a. m. y tendrá una duración de 24 horas por el cambio de un registro totalizador. Fontibón: en Sabana Grande, desde la carrera 98 hasta la carrera 106, entre la diagonal 16 y la calle 13C. El servicio estará suspendido durante 24 horas desde las 7:00 a. m. por el cambio de un registro totalizador.

en Sabana Grande, desde la carrera 98 hasta la carrera 106, entre la diagonal 16 y la calle 13C. El servicio estará suspendido durante 24 horas desde las 7:00 a. m. por el cambio de un registro totalizador. San Cristóbal: Los Puentes, Ayacucho, Diana Turbay, Arrayanes, Fiscala, Danubio Azul y Porvenir, entre la calle 48 Sur y la calle 68 Sur, desde la carrera 5 Este hasta la carrera 14. El corte comenzó a las 10:00 a. m. y durará 24 horas por mantenimiento de infraestructura.

Los Puentes, Ayacucho, Diana Turbay, Arrayanes, Fiscala, Danubio Azul y Porvenir, entre la calle 48 Sur y la calle 68 Sur, desde la carrera 5 Este hasta la carrera 14. El corte comenzó a las 10:00 a. m. y durará 24 horas por mantenimiento de infraestructura. San Cristóbal: Diana Turbay, Fiscala, Cultivos, Danubio, La Paz, Ayacucho y Palermo, entre la calle 48 Sur y la calle 68 Sur, desde la carrera 6A hasta la carrera 5 Este. La suspensión comenzó a las 10:00 a. m. y se extenderá durante seis horas por la verificación de un macromedidor.

Cortes de agua del martes 29 de septiembre

El martes, los trabajos se concentrarán en Kennedy, Puente Aranda, Usaquén, Ciudad Bolívar, Usme y Bosa. Asimismo, habrá suspensiones en Soacha, Gachancipá y Sopó.

Kennedy: en Galán, entre la avenida calle 3 y la calle 8 Sur, desde la transversal 56 hasta la avenida carrera 68. El corte comenzará a las 7:00 a. m. y durará 24 horas por conexiones de redes.

en Galán, entre la avenida calle 3 y la calle 8 Sur, desde la transversal 56 hasta la avenida carrera 68. El corte comenzará a las 7:00 a. m. y durará 24 horas por conexiones de redes. Puente Aranda: Torremolinos, San Eusebio, La Camelia y Provivienda Norte, también conocido como Milenta, entre las carreras 51 y 68 y desde la avenida calle 3 hasta la avenida calle 26 Sur. La suspensión comenzará a las 7:00 a. m. y durará 24 horas.

Torremolinos, San Eusebio, La Camelia y Provivienda Norte, también conocido como Milenta, entre las carreras 51 y 68 y desde la avenida calle 3 hasta la avenida calle 26 Sur. La suspensión comenzará a las 7:00 a. m. y durará 24 horas. Usaquén: Canaima, El Cerezo y El Verbenal, desde la carrera 17B hasta la carrera 45, entre las calles 182 y 201. El servicio será suspendido desde las 10:00 a. m. durante 24 horas por mantenimiento e instalación de una válvula.

Canaima, El Cerezo y El Verbenal, desde la carrera 17B hasta la carrera 45, entre las calles 182 y 201. El servicio será suspendido desde las 10:00 a. m. durante 24 horas por mantenimiento e instalación de una válvula. Ciudad Bolívar y Soacha: el corte afectará Caracolí, Oasis Cazucá, La Isla, La Unión Cazucá, Villa Mercedes I y II, Buenos Aires, Bella Vista, Jaime Garzón, Los Pinos Cazucá, El Barreno, Villa Sandra y Minuto de Dios. Comenzará a las 8:00 a. m. y durará 24 horas por la instalación de accesorios.

el corte afectará Caracolí, Oasis Cazucá, La Isla, La Unión Cazucá, Villa Mercedes I y II, Buenos Aires, Bella Vista, Jaime Garzón, Los Pinos Cazucá, El Barreno, Villa Sandra y Minuto de Dios. Comenzará a las 8:00 a. m. y durará 24 horas por la instalación de accesorios. Puente Aranda: Tejar, Alcalá, Alquería, Ospina Pérez y Ospina Pérez Sur, entre la carrera 51 y la avenida carrera 68, desde la avenida calle 26 Sur hasta la avenida calle 45A Sur. El corte empezará a las 9:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas.

Tejar, Alcalá, Alquería, Ospina Pérez y Ospina Pérez Sur, entre la carrera 51 y la avenida carrera 68, desde la avenida calle 26 Sur hasta la avenida calle 45A Sur. El corte empezará a las 9:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas. Usme: Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondón I, Los Soches y Villa Diana, entre la calle 72F Sur y la calle 92B Sur, desde la carrera 12B Este hasta la carrera 24A Este. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y durará cuatro horas por el lavado del tanque Yomasa.

Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondón I, Los Soches y Villa Diana, entre la calle 72F Sur y la calle 92B Sur, desde la carrera 12B Este hasta la carrera 24A Este. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y durará cuatro horas por el lavado del tanque Yomasa. Gachancipá: el corte comenzará a las 11:00 a. m. y tendrá una duración de 12 horas por trabajos correctivos en una tubería. El cronograma no especifica los sectores afectados.

el corte comenzará a las 11:00 a. m. y tendrá una duración de 12 horas por trabajos correctivos en una tubería. El cronograma no especifica los sectores afectados. Sopó y Gachancipá: también se realizará una verificación de macromedidores desde las 11:00 a. m., con una duración estimada de cinco horas.

también se realizará una verificación de macromedidores desde las 11:00 a. m., con una duración estimada de cinco horas. Bosa: Jiménez de Quesada, Andalucía II, Terminal Salitre del Sur y Cementerio Jardines Apogeo. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas por mantenimiento de las estaciones reductoras de presión.

Cortes de agua del miércoles 30 de septiembre

Para el miércoles están previstos cortes en Suba, Kennedy, San Cristóbal, Barrios Unidos y Bosa. La suspensión más extensa de la semana será de 36 horas y afectará las zonas abastecidas por los tanques Quindío y Juan Rey.

Suba: Canódromo y Prado Veraniego Sur, entre las carreras 45 y 56 y las calles 127 y 129. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas por la instalación de una válvula.

Canódromo y Prado Veraniego Sur, entre las carreras 45 y 56 y las calles 127 y 129. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas por la instalación de una válvula. Kennedy: Nueva York, desde la calle 40 Sur hasta la calle 37D Sur, entre la transversal 68H y la carrera 68L. El corte empezará a las 8:00 a. m. y tendrá una duración de 24 horas.

Nueva York, desde la calle 40 Sur hasta la calle 37D Sur, entre la transversal 68H y la carrera 68L. El corte empezará a las 8:00 a. m. y tendrá una duración de 24 horas. San Cristóbal: Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Bello Horizonte Norte, Suramérica, Córdoba Norte, Montebello, Granada Sur, San Pedro, San Blas, Las Mercedes Norte, Velódromo Sur y San Cristóbal Sur. La suspensión comenzará a las 8:00 a. m. y durará 24 horas.

Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Bello Horizonte Norte, Suramérica, Córdoba Norte, Montebello, Granada Sur, San Pedro, San Blas, Las Mercedes Norte, Velódromo Sur y San Cristóbal Sur. La suspensión comenzará a las 8:00 a. m. y durará 24 horas. Barrios Unidos: Modelo y San Miguel, entre las calles 64 y 68 y las carreras 30 y 60. El corte comenzará a las 9:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas por conexiones de redes.

Modelo y San Miguel, entre las calles 64 y 68 y las carreras 30 y 60. El corte comenzará a las 9:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas por conexiones de redes. San Cristóbal, zona del tanque Quindío: Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey, La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental, Colmena I y Pinares.

Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey, La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental, Colmena I y Pinares. San Cristóbal, zona del tanque Juan Rey: Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Chiguaza Urbano, Doña Liliana, Juan Rey, Juan Rey Sur, La Cabaña, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Quindío y San Rafael.

En las dos zonas abastecidas por los tanques Quindío y Juan Rey, el corte comenzará a las 10:00 a. m. y tendrá una duración de 36 horas debido a un mantenimiento correctivo.

Bosa: Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo. El servicio será suspendido desde las 10:00 a. m. durante 24 horas por mantenimiento de una estación reductora de presión.

Cortes de agua del jueves 1 de octubre

El último día del cronograma tendrá intervenciones en Kennedy, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, además de un corte de 24 horas en diferentes sectores de Soacha.

Kennedy: Hipotecho Sur Occidental, La Igualdad y Provivienda Oriental, entre la avenida calle 3 y la avenida calle 26 Sur, desde la avenida carrera 68 hasta la avenida carrera 72 o avenida Boyacá. El corte comenzará a las 7:00 a. m. y durará 24 horas.

Hipotecho Sur Occidental, La Igualdad y Provivienda Oriental, entre la avenida calle 3 y la avenida calle 26 Sur, desde la avenida carrera 68 hasta la avenida carrera 72 o avenida Boyacá. El corte comenzará a las 7:00 a. m. y durará 24 horas. Ciudad Bolívar: Mochuelo, entre las carreras 19 y 24 y las calles 79A Sur y 84B Sur. La suspensión empezará a las 9:00 a. m. y durará 24 horas por la instalación de accesorios.

Mochuelo, entre las carreras 19 y 24 y las calles 79A Sur y 84B Sur. La suspensión empezará a las 9:00 a. m. y durará 24 horas por la instalación de accesorios. Ciudad Bolívar: Brisas del Volador, Villa Gloria, Los Alpes Sur, Cordillera del Sur, El Mochuelo IV, El Tesoro, El Mochuelo Urbano, Arabia y El Mochuelo II. El corte comenzará a las 9:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas por una prueba de estanqueidad.

Brisas del Volador, Villa Gloria, Los Alpes Sur, Cordillera del Sur, El Mochuelo IV, El Tesoro, El Mochuelo Urbano, Arabia y El Mochuelo II. El corte comenzará a las 9:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas por una prueba de estanqueidad. Tunjuelito: Claret, Samoré, El Carmen, San Vicente Ferrer y Tunal Oriental, entre las carreras 22 y 33 y las calles 44 Sur y 56A Sur. La suspensión comenzará a las 9:00 a. m. y durará 24 horas.

Claret, Samoré, El Carmen, San Vicente Ferrer y Tunal Oriental, entre las carreras 22 y 33 y las calles 44 Sur y 56A Sur. La suspensión comenzará a las 9:00 a. m. y durará 24 horas. Soacha: Portal de San Mateo, Las Vegas de San Mateo, Santa Rosa, Casalinda I, II, III y VI, Iguazú, Capitalinas, Central Eléctrica, Portal de San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Presencia de Los Andes I, Los Pimientos, Arco Iris, Supermanzanas, San Lucas II, Los Nogales, Alameda, El Bosque y Villa Mateo. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas por mantenimiento de una estación reductora de presión.

Recomendaciones para los cortes de agua en Bogotá

La Empresa de Acueducto recomienda llenar el tanque de reserva antes de que comience cada suspensión. Además, el agua almacenada en recipientes debe consumirse durante las siguientes 24 horas.

Durante los cortes, se aconseja priorizar el uso del agua para lavarse las manos y preparar alimentos. Por su parte, el servicio de carrotanques se destinará principalmente a clínicas, hospitales y lugares con alta concentración de personas.

Los establecimientos que requieran este servicio podrán solicitarlo a través de la Acualínea 116.

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