ONU exige esclarecer la muerte de Donovan Balanta bajo custodia policial

La organización expresó su “profunda preocupación” por el caso y recordó que el Estado es responsable de proteger la vida y la integridad de una persona detenida. Además, pidió aplicar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y realizar una…

La muerte de Donovan Balanta, un hombre afrodescendiente de 34 años que falleció después de ser reducido y trasladado bajo custodia policial en la frontera entre Ciudad Bolívar y Soacha, provocó un pronunciamiento de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

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La organización expresó su “profunda preocupación” por el caso y recordó que el Estado es responsable de proteger la vida y la integridad de una persona detenida. Además, pidió aplicar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y realizar una investigación exhaustiva desde la justicia ordinaria.

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El pronunciamiento se suma a los reclamos de la familia, que denuncia golpes, descargas con un dispositivo táser e insultos racistas durante el procedimiento. Por su parte, la Policía informó que siete uniformados fueron apartados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones.

¿Qué dijo la ONU sobre la muerte de Donovan Balanta?

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos señaló que recibió con preocupación la información sobre la muerte bajo custodia policial de Donovan Balanta, ocurrida después del procedimiento adelantado entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de septiembre.

En su pronunciamiento, la entidad citó la Observación General 36 del Comité de Derechos Humanos, relacionada con la protección del derecho a la vida.

“La seguridad de una persona detenida recae en el Estado y este es responsable de garantizar su vida e integridad personal”, indicó la oficina.

Asimismo, la ONU llamó a las autoridades a cumplir los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Finalmente, exhortó a que el caso sea investigado de manera exhaustiva por la justicia ordinaria, con el propósito de esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

¿Qué pasó durante el procedimiento policial?

Los hechos ocurrieron en el barrio Caracolí, ubicado en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar y Soacha. Según la primera versión de la Policía, los uniformados llegaron al sector para atender una riña y utilizaron un dispositivo de inmovilización electrónica durante la intervención.

Posteriormente, Donovan Balanta y José Luis Guerrero Moreno fueron trasladados a la Estación de Policía de Cazucá. La institución sostuvo que Balanta presentó una afectación repentina en su estado de salud después de ingresar al lugar y que fue remitido a un centro médico, donde se confirmó su fallecimiento.

La familia entregó una versión diferente. De acuerdo con sus testimonios, Donovan no participaba en la riña, sino que había llegado al sector y presenció el procedimiento contra uno de sus amigos.

Los familiares reconocen que lanzó una botella y posteriormente fue perseguido por los uniformados. Sin embargo, denuncian que recibió golpes y varias descargas eléctricas cuando ya se encontraba reducido y esposado en el suelo.

Algunos momentos del operativo quedaron registrados en videos grabados por habitantes del sector. Las imágenes muestran a varios agentes alrededor de Donovan durante su inmovilización, aunque no permiten establecer por sí solas la causa del fallecimiento.

Hasta el 28 de septiembre, Medicina Legal no había divulgado el dictamen que determine si la muerte estuvo relacionada con los golpes, el uso del táser, una condición médica o una combinación de estos factores.

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La familia denuncia exceso de fuerza y racismo

Ana Ruth Tovar, hermana de Donovan, aseguró que durante el procedimiento se escucharon expresiones racistas y que los uniformados continuaron agrediéndolo pese a que ya se encontraba sometido.

La familia también rechazó la versión según la cual Donovan participaba en una riña. En declaraciones entregadas a El Espectador, sus allegados afirmaron que trabajaba en un laboratorio farmacéutico, estudiaba criminalística, era padre de dos hijas y ayudaba económicamente a su madre.

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Además, los familiares cuestionaron que agentes adscritos a la Policía Metropolitana de Soacha adelantaran el procedimiento en un sector que consideran perteneciente a Ciudad Bolívar. También señalaron que todavía no conocen la identidad, los rangos ni la actuación individual de los policías involucrados.

Durante los días posteriores al fallecimiento, familiares, amigos y organizaciones afro realizaron velatones, marchas y un plantón frente al búnker de la Fiscalía. Allí solicitaron que el caso sea asumido por la justicia ordinaria y que la investigación incluya un enfoque étnico-racial.

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Defensoría pide investigar un posible perfilamiento racial

La Defensoría del Pueblo por su parte informó que mantiene comunicación con los allegados de Donovan y les brinda orientación para acceder a la justicia.

La entidad solicitó a la Fiscalía determinar las responsabilidades penales y establecer si durante el procedimiento existieron conductas asociadas con discriminación o perfilamiento racial. Asimismo, pidió a la Policía avanzar en sus actuaciones internas bajo los estándares de derechos humanos sobre el uso de la fuerza.

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Como contexto, la Defensoría recordó los hallazgos del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley de Naciones Unidas, conocido como EMLER.

Después de una visita a Colombia realizada en mayo de 2026, el mecanismo identificó casos de perfilamiento racial, uso excesivo de la fuerza contra jóvenes afrodescendientes y aplicación discriminatoria de comparendos y traslados. Estos hallazgos corresponden a una evaluación general sobre el país y no constituyen una conclusión sobre el caso particular de Donovan Balanta.

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Siete policías fueron apartados de sus cargos

La Policía Nacional abrió una indagación disciplinaria y separó temporalmente del cargo a siete uniformados que participaron en el procedimiento. La institución confirmó el uso de un dispositivo táser, pero señaló que la causa de la muerte continúa por establecer.

La investigación deberá reconstruir las actuaciones de cada agente, el número y la ubicación de las descargas, el estado de salud de Donovan durante el traslado y lo ocurrido desde su detención hasta su ingreso al centro hospitalario.

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También deberá contrastar los videos de la comunidad, los registros de la estación, las comunicaciones de los uniformados, las declaraciones de los testigos y los resultados de la necropsia.

Por ahora, la separación de los policías corresponde a una medida adoptada mientras avanzan las indagaciones y no constituye una decisión definitiva sobre su responsabilidad.

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Galán, Petro y concejales reaccionaron al caso

El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que los hechos alrededor de la muerte de Donovan Balanta deben aclararse por completo. Además, aseguró que habló con la madre del fallecido y ofreció acompañamiento del Distrito a la familia.

Galán defendió la necesidad de que la Policía ejerza autoridad, aunque agregó que los abusos que sean comprobados deben recibir las sanciones correspondientes.

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El expresidente Gustavo Petro visitó el sector de Caracolí y calificó lo ocurrido como un asesinato cometido por integrantes de la fuerza pública. También sostuvo que el procedimiento comenzó después de una expresión racista atribuida a uno de los policías. Estas afirmaciones corresponden a su versión sobre los hechos y todavía no constituyen conclusiones judiciales.

Por su parte, la concejal Rocío Dussán pidió que la investigación determine si existió violencia motivada por racismo y reclamó un enfoque étnico-racial. Otros integrantes del Concejo solicitaron esclarecer por qué los uniformados de Soacha intervinieron en el sector donde ocurrió el procedimiento.

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Con profunda preocupación recibimos la información sobre la muerte en custodia policial de Donovan Balanta, una persona afrodescendiente, de 34 años, en hechos ocurridos el 21 de septiembre.



De acuerdo con la Observación General 36 del Comité de Derechos Humanos de Naciones… — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) September 25, 2026

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