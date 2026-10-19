En el caso del agua, la mayoría de las suspensiones comenzará entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana y podrá extenderse durante 24 horas. Las afectaciones más…

Para esta semana los cortes de agua y luz en Bogotá obligarán a numerosos hogares y comercios a reorganizar sus actividades, dado que Enel y el Acueducto de Bogotá han anunciado interrupciones en los servicios entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre. Las intervenciones incluyen trabajos del Acueducto en 11 localidades y mantenimientos en sectores de 12 localidades de la capital.

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Cortes de agua y luz en Bogotá: barrios afectados del 19 al 22 de octubre

En el caso del agua, la mayoría de las suspensiones comenzará entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana y podrá extenderse durante 24 horas. Las afectaciones más amplias están previstas en Bosa, Ciudad Bolívar y Santa Fe, donde el listado incluye decenas de barrios.

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Por su parte, los cortes de energía se realizarán por sectores y durante franjas diferentes. Enel mantiene un mapa de mantenimientos programados que se actualiza cada 30 minutos, por lo que los usuarios deben consultar allí su dirección o número de cliente antes de cada jornada.

Cortes de agua y luz en Bogotá el lunes 19 de octubre

La primera jornada tendrá una suspensión de agua en Usaquén, mientras los trabajos eléctricos alcanzarán sectores de 11 localidades.

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Corte de agua en Usaquén

Desde las 2:00 p. m. y durante aproximadamente cuatro horas estará suspendido el servicio en los siguientes barrios:

Santa Helena.

Victoria Norte.

Prado Pinzón.

Tarragona.

Los Libertadores.

Versalles.

Mazurén.

Reservas de La Colina.

Colina Campestre Reservado.

Colmédica Colina Campestre.

La intervención comprende el sector ubicado entre las calles 147A y 153, desde la avenida carrera 45 hasta la carrera 58. El Acueducto realizará una verificación del macromedidor.

Cortes de luz del lunes 19

Estos son los barrios y horarios divulgados oficialmente para el lunes:

Bosa: San Bernardino I, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.

San Bernardino I, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. Chapinero: Quinta Camacho, de 6:45 a. m. a 5:45 p. m.

Quinta Camacho, de 6:45 a. m. a 5:45 p. m. Engativá: El Dorado Industrial, de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

El Dorado Industrial, de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. Kennedy: Ciudad Kennedy, de 7:30 a. m. a 5:30 p. m.

Ciudad Kennedy, de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. Kennedy: Patio Bonito II, de 7:45 a. m. a 5:45 p. m.

Patio Bonito II, de 7:45 a. m. a 5:45 p. m. Puente Aranda: Estación Central, de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

Estación Central, de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. San Cristóbal: Las Brisas, de 8:30 a. m. a 5:45 p. m.

Las Brisas, de 8:30 a. m. a 5:45 p. m. Santa Fe: Veracruz, de 11:00 a 11:59 p. m.

Veracruz, de 11:00 a 11:59 p. m. Suba: Britalia, de 8:30 a. m. a 5:45 p. m.

Britalia, de 8:30 a. m. a 5:45 p. m. Suba: Sabana de Tibabuyes Norte, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sabana de Tibabuyes Norte, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Sumapaz: vereda La Unión, de 6:45 a. m. a 5:45 p. m.

vereda La Unión, de 6:45 a. m. a 5:45 p. m. Tunjuelito: Venecia Occidental, de 8:45 a. m. a 5:30 p. m.

Venecia Occidental, de 8:45 a. m. a 5:30 p. m. Usaquén: Cedritos, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

El listado del lunes fue publicado por el Distrito con base en la programación de Enel Colombia e incluye las calles y carreras específicas que tendrán la suspensión.

Cortes de agua y luz del martes 20 de octubre

El martes concentra una de las jornadas más amplias. Los cortes de agua llegarán a Suba, Usaquén, Usme y Bosa, además de Gachancipá, mientras las interrupciones de energía están previstas en siete localidades de Bogotá.

Cortes de agua del martes

Suba: Casa Blanca Suba y Casa Blanca Suba Urbano. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y podrá durar 24 horas.

Casa Blanca Suba y Casa Blanca Suba Urbano. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y podrá durar 24 horas. Usaquén: Molinos Norte, Escuela de Infantería y Santa Ana Occidental. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y podrá extenderse durante 24 horas.

Molinos Norte, Escuela de Infantería y Santa Ana Occidental. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y podrá extenderse durante 24 horas. Usme: Puerta al Llano, El Portal del Divino, El Refugio, Portal Rural II y El Nuevo Portal II. El corte empezará a las 9:00 a. m. y tendrá una duración estimada de 24 horas.

Puerta al Llano, El Portal del Divino, El Refugio, Portal Rural II y El Nuevo Portal II. El corte empezará a las 9:00 a. m. y tendrá una duración estimada de 24 horas. Bosa: Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chicó Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y podrá durar 24 horas.

Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chicó Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y podrá durar 24 horas. Gachancipá: el municipio tendrá un corte desde las 11:00 a. m. y durante aproximadamente 24 horas por mantenimiento correctivo.

Cortes de luz del martes

Bosa: La Cabaña, de 7:45 a. m. a 4:15 p. m.

La Cabaña, de 7:45 a. m. a 4:15 p. m. Chapinero: El Chicó, de 7:45 a. m. a 5:00 p. m.

El Chicó, de 7:45 a. m. a 5:00 p. m. Engativá: Villa Gladys, de 7:30 a. m. a 11:00 a. m.

Villa Gladys, de 7:30 a. m. a 11:00 a. m. Engativá: Villas de Granada I, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Villas de Granada I, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. Kennedy: Ciudad Kennedy Oriental, de 7:30 a. m. a 11:00 a. m.

Ciudad Kennedy Oriental, de 7:30 a. m. a 11:00 a. m. Kennedy: Provivienda Oriental, de 1:00 a 4:30 p. m.

Provivienda Oriental, de 1:00 a 4:30 p. m. Santa Fe: Veracruz, de 12:00 a. m. a 3:00 a. m.

Veracruz, de 12:00 a. m. a 3:00 a. m. Santa Fe: Las Aguas, de 11:00 a 11:59 p. m.

Las Aguas, de 11:00 a 11:59 p. m. Tunjuelito: Fátima, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Fátima, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. Usaquén: Santa Bárbara Occidental, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

También habrá interrupciones en el barrio Lincoln de Soacha, la vereda La Isla–El Hato de Funza y sectores de Zipaquirá. La programación semanal fue recopilada a partir de los avisos de Enel, aunque puede presentar ajustes antes del comienzo de los trabajos.

Cortes de agua y luz del miércoles 21 de octubre

El miércoles tendrá cortes de agua en siete localidades. Además, los mantenimientos de energía afectarán barrios de Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Kennedy, Santa Fe y Suba.

Cortes de agua del miércoles

Usaquén: Cedro Narváez y Cedro Golf, desde las 10:00 a. m. y durante aproximadamente 24 horas.

Cedro Narváez y Cedro Golf, desde las 10:00 a. m. y durante aproximadamente 24 horas. Chapinero: sector comprendido entre las calles 53 y 72, desde la carrera Séptima hasta la carrera 14. El corte comenzará a las 9:00 a. m. y podrá durar 24 horas.

sector comprendido entre las calles 53 y 72, desde la carrera Séptima hasta la carrera 14. El corte comenzará a las 9:00 a. m. y podrá durar 24 horas. Ciudad Bolívar: Las Delicias, desde las 9:00 a. m. y durante aproximadamente 24 horas.

Las Delicias, desde las 9:00 a. m. y durante aproximadamente 24 horas. Kennedy: Tocarema y Jacqueline, desde las 10:00 a. m. y durante aproximadamente 24 horas.

Tocarema y Jacqueline, desde las 10:00 a. m. y durante aproximadamente 24 horas. Ciudad Bolívar: Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quintas del Sur, San Rafael, Arabia, Bella Flor Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo y otros sectores urbanos y rurales cercanos. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y podrá durar 24 horas.

Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quintas del Sur, San Rafael, Arabia, Bella Flor Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo y otros sectores urbanos y rurales cercanos. El corte comenzará a las 10:00 a. m. y podrá durar 24 horas. Los Mártires y Teusaquillo: Samper Mendoza, Teusaquillo, Paloquemao, Armenia, San Luis, Quesada y Palermo. La suspensión comenzará a las 2:00 p. m. y se extenderá durante aproximadamente cuatro horas.

Cortes de luz del miércoles

Barrios Unidos: Jorge Eliécer Gaitán, de 11:00 a 11:59 p. m.

Jorge Eliécer Gaitán, de 11:00 a 11:59 p. m. Barrios Unidos: San Fernando Occidental, de 7:00 a 11:59 p. m.

San Fernando Occidental, de 7:00 a 11:59 p. m. Bosa: San Bernardino Potreritos, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.

San Bernardino Potreritos, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. Chapinero: Porciúncula, de 7:45 a. m. a 5:00 p. m.

Porciúncula, de 7:45 a. m. a 5:00 p. m. Chapinero: vereda Verjón Bajo, de 8:15 a. m. a 5:00 p. m.

vereda Verjón Bajo, de 8:15 a. m. a 5:00 p. m. Kennedy: Hipotecho, de 8:15 a. m. a 11:45 a. m.

Hipotecho, de 8:15 a. m. a 11:45 a. m. Kennedy: Provivienda Oriental, de 1:00 a 5:00 p. m.

Provivienda Oriental, de 1:00 a 5:00 p. m. Santa Fe: Las Aguas, de 12:00 a. m. a 3:00 a. m.

Las Aguas, de 12:00 a. m. a 3:00 a. m. Suba: El Plan, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

El consolidado consultado también incluye a Dintalito, en Kennedy, pero presenta una inconsistencia entre las horas de inicio y terminación. Por esa razón, quienes residan en ese barrio deben verificar el horario directamente en el mapa de Enel antes del miércoles.

Asimismo, están previstos trabajos en el sector El Abra de Cota y la vereda El Hato de Funza.

Cortes de agua y luz del jueves 22 de octubre

La última jornada del cronograma tendrá suspensiones de agua en Tunjuelito, Bosa y Santa Fe. En cuanto a la energía, la programación disponible contempla trabajos durante la madrugada en Barrios Unidos.

Cortes de agua del jueves

Tunjuelito: San Benito, San Carlos, Tunjuelito y Abraham Lincoln. La suspensión comenzará a las 9:00 a. m. y podrá durar 24 horas.

San Benito, San Carlos, Tunjuelito y Abraham Lincoln. La suspensión comenzará a las 9:00 a. m. y podrá durar 24 horas. Tunjuelito: Samoré y Fátima. El corte empezará a las 9:00 a. m. y tendrá una duración estimada de 24 horas.

Samoré y Fátima. El corte empezará a las 9:00 a. m. y tendrá una duración estimada de 24 horas. Bosa: Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, TransMilenio y Villa Anny. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y podrá durar 24 horas.

Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, TransMilenio y Villa Anny. La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. y podrá durar 24 horas. Santa Fe: San Bernardo, La Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Calvo Sur, Nariño Sur, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sociego, Serafina y San Luis Sur. El corte empezará a las 10:00 a. m. y podrá extenderse durante 24 horas.

El cronograma completo de los cortes de agua fue divulgado por el Distrito con base en la información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Cortes de luz del jueves

Barrios Unidos: Jorge Eliécer Gaitán, de 12:00 a. m. a 3:00 a. m.

Jorge Eliécer Gaitán, de 12:00 a. m. a 3:00 a. m. Barrios Unidos: San Fernando Occidental, de 12:00 a. m. a 6:00 a. m.

El listado disponible para ese día solo incluye estos dos sectores. Sin embargo, Enel puede incorporar, modificar o cancelar trabajos, por lo que la consulta debe repetirse antes de la fecha prevista.

¿Cómo prepararse para los cortes de agua?

El Acueducto recomienda llenar previamente el tanque de reserva de la vivienda y utilizar el agua almacenada en recipientes antes de que transcurran 24 horas. Además, durante la suspensión debe priorizarse su uso para la preparación de alimentos, la hidratación y el lavado de manos.

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La EAAB dispone de carrotanques para hospitales, clínicas y lugares de alta concentración de personas. Las solicitudes se reciben a través de la Acualínea 116.

Recomendaciones para los cortes de energía

Enel aconseja mantener desconectados los electrodomésticos mientras se desarrollan los trabajos, con el fin de prevenir daños por intermitencias cuando se restablezca el servicio.

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También recomienda evitar la apertura frecuente de la nevera, organizar con anticipación las actividades que dependan de electricidad y permitir el ingreso del personal técnico cuando la intervención requiera trabajar dentro de edificios o conjuntos.

La identidad de los trabajadores puede comprobarse mediante la línea 601 511 5115. Las fallas que no correspondan a un mantenimiento programado también pueden reportarse en la línea 115.

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