Sin embargo, la finalización de este componente no significa que el puente haya sido demolido por completo ni que sus conexiones…

Las obras en la calle Séptima han culminado un nuevo hito. El antiguo tablero del puente de la calle 100 dejó de cruzar sobre la carrera Séptima fue desmontado después de una semana de trabajos durante el día y la noche, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) terminó de retirar las diez secciones que componían esta parte de la estructura, con lo que cerró una de las fases más visibles de las obras de la Séptima.

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Terminó el desmonte del puente de la calle 100 con Séptima: ¿qué sigue?

Sin embargo, la finalización de este componente no significa que el puente haya sido demolido por completo ni que sus conexiones vayan a reabrirse. La siguiente etapa incluye el corte y retiro de otras diez vigas, además de las vigas cabezales, columnas, estribos y aproches que permanecen a ambos lados de la carrera Séptima.

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Al mismo tiempo, las máquinas piloteadoras ya comenzaron a construir los soportes del nuevo puente. Esta estructura tendrá cuatro carriles, el doble de la capacidad anterior, y estará acompañada por tres pasos deprimidos para vehículos particulares.

¿Qué terminó en las obras de la Séptima?

La actividad que concluyó el domingo 18 de octubre fue el retiro del tablero que atravesaba la carrera Séptima. Antes de levantarlo, los trabajadores desmontaron las barandas, retiraron la capa de asfalto y realizaron cortes sobre la estructura con hilo diamantado.

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El tablero fue dividido en diez secciones: cinco pertenecían a una calzada y las otras cinco a la calzada contraria. Cada pieza medía aproximadamente 19 metros, pesaba 35 toneladas y fue trasladada a otro punto de la obra para su demolición y aprovechamiento posterior de los materiales.

El director del IDU, Orlando Molano, indicó que esta fase terminó antes de lo previsto, a pesar de que las lluvias obligaron a modificar las jornadas inicialmente programadas durante el puente festivo del 12 de octubre.

“Terminamos antes de lo previsto la primera fase del desmonte del puente. Dos fines de semana trabajando día y noche, sin afectar la movilidad de la carrera Séptima”, señaló el funcionario.

¿Qué sigue en el puente de la calle 100?

La siguiente fase se concentrará en los elementos que todavía sostienen los extremos del antiguo puente. El IDU continuará con el corte y la demolición de diez vigas apoyadas sobre los aproches, así como con el retiro de cabezales, columnas y estribos.

Estas actividades se realizarán principalmente desde zonas aisladas de la circulación vehicular y en horarios escogidos para evitar nuevas afectaciones sobre la carrera Séptima. Por esta razón, el Distrito no anunció otro cierre continuo de la vía semejante al utilizado para retirar las secciones del tablero.

Mientras avanza la demolición restante, la obra entrará con mayor fuerza en la construcción del nuevo puente. El pilotaje ya comenzó sobre la calle 100 y permitirá conformar las cimentaciones profundas que soportarán la futura estructura.

Además, el Plan de Manejo de Tránsito incluye la construcción de las pantallas de los pasos deprimidos. Estas estructuras laterales contendrán el terreno durante las excavaciones necesarias para llevar los nuevos movimientos vehiculares por debajo de la intersección.

El nuevo puente tendrá el doble de carriles

El puente anterior fue construido durante la década de 1960 y tenía 205 metros de longitud, 10,50 metros de ancho y un carril por sentido.

En contraste, la nueva estructura tendrá 461 metros de longitud y un tablero de 16,20 metros de ancho. De esta manera, contará con cuatro carriles: dos en sentido oriente-occidente y otros dos en sentido occidente-oriente.

El proyecto también contempla tres pasos deprimidos para vehículos particulares con los siguientes movimientos:

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Norte-sur.

Norte-occidente.

Occidente-sur.

Con esta configuración se busca conectar la calle 100, la futura troncal de TransMilenio de la avenida 68 y el nuevo corredor de transporte público de la carrera Séptima.

La proyección oficial indica que el puente podría quedar habilitado en 2027. En septiembre, el Distrito situó su terminación aproximadamente a finales de ese año, aunque el cumplimiento dependerá del avance de la cimentación, los deprimidos, las redes de servicios públicos y la construcción de la nueva superestructura.

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El cierre del puente continúa vigente

El retiro del tablero tampoco modifica, por ahora, el cierre del antiguo puente ni el de sus conexiones. El Plan de Manejo de Tránsito comenzó el 13 de septiembre de 2026 y fue autorizado por un periodo aproximado de doce meses.

Mientras continúan las obras de la Séptima, los conductores deben mantener los recorridos alternativos establecidos:

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Quienes circulen de norte a sur por la carrera Séptima y necesiten tomar la calle 100 hacia el occidente deben utilizar la calle 102 y la carrera Octava A.

Los vehículos que viajen de sur a norte por la Séptima y se dirijan hacia el occidente deben tomar la calle 94, continuar por la carrera 11 y retomar la calle 100.

Quienes transiten de occidente a oriente por la calle 100 y necesiten tomar la Séptima hacia el norte deben retornar en la carrera Novena A, seguir por la carrera 11 y utilizar la calle 106.

Los conductores que circulen de occidente a oriente por la calle 100 y se dirijan hacia el sur deben tomar la carrera 11 y posteriormente la calle 94.

La carrera Séptima continúa habilitada para los desplazamientos en ambos sentidos, aunque el tráfico en superficie puede presentar reducciones de capacidad y ajustes temporales de acuerdo con las actividades del frente de obra.

También avanzan las redes subterráneas

La construcción del puente y los pasos deprimidos comparte espacio con el traslado de una red matriz del Acueducto. Para esta intervención fue incorporada una máquina tuneladora que instala la tubería bajo tierra sin necesidad de abrir una zanja continua sobre la carrera Séptima.

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El sistema, conocido como pipe jacking, requiere once pozos de lanzamiento, recepción e inspección. Desde estas cámaras, la tuneladora instalará cerca de 1,1 kilómetros de tubería entre la calle 99 y la calle 109.

Según el IDU, una intervención convencional mediante excavaciones abiertas habría requerido cerca de 24 meses. Con el procedimiento subterráneo, la entidad calcula que este componente puede reducirse a diez meses, mientras en la superficie continúan otros trabajos.

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El puente forma parte del primer grupo de la Séptima

La intersección de la calle 100 pertenece al grupo uno del Corredor Carrera Séptima, comprendido entre las calles 99 y 127. Este contrato también incluye la construcción de carriles para TransMilenio, espacio público, ciclorruta, redes de servicios y una nueva intersección en la calle 127.

El contrato fue adjudicado al Consorcio Vial del Norte por un presupuesto inicial de $385.101 millones y estableció 36 meses para la etapa de construcción, después de ocho meses de preconstrucción. Las obras físicas comenzaron en marzo de 2026 y han avanzado mediante varios frentes distribuidos entre las calles 99 y 127.

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Entre las calles 109 y 121 también se adelantan excavaciones, conformación de calzadas y construcción de losas para el carril exclusivo del sistema de transporte público.

El corredor completo se extenderá hasta la calle 200

Las obras de la Séptima entre las calles 99 y 200 están divididas en tres grupos. El primero llega hasta la calle 127; el segundo se extiende hasta la calle 183, y el tercero termina en la calle 200 e incluye el futuro patio-portal.

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En total, este tramo tendrá 11,56 kilómetros, cuatro carriles para vehículos particulares, dos carriles para TransMilenio, 14 estaciones y una ciclorruta por el costado occidental. Asimismo, el patio-portal tendrá capacidad para 151 buses eléctricos.

El proyecto completo supera los $1,85 billones, incluidos los recursos destinados a la adquisición de predios, y el IDU ha señalado que los tres grupos deben quedar terminados en 2029. Por lo tanto, la habilitación del puente de la calle 100 en 2027 será una entrega parcial dentro de una intervención más extensa del norte de la Séptima.

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