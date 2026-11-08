Cortes de luz en Chuntame: comunidad pide a Enel cambiar transformador

Por eso, los habitantes radicaron una solicitud ante Enel Colombia para que revise la capacidad del transformador que alimenta el sector y estudie su reemplazo por uno de mayor capacidad. La petición, fechada el 5 de…

En Santa Inés, sector de la vereda Chuntame en Cajicá, los cortes de luz han dejado de ser una molestia ocasional para convertirse en una preocupación diaria. La comunidad asegura que las interrupciones se repiten entre tres y cuatro veces al día y que, en algunos momentos, el servicio ha tardado hasta dos días en restablecerse.

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Por eso, los habitantes radicaron una solicitud ante Enel Colombia para que revise la capacidad del transformador que alimenta el sector y estudie su reemplazo por uno de mayor capacidad. La petición, fechada el 5 de noviembre, advierte que en la zona viven personas que dependen de concentradores de oxígeno, equipos médicos y refrigeración para medicamentos.

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La solicitud llega mientras Enel tiene programada una suspensión del servicio en Chuntame para este sábado 7 de noviembre, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., por trabajos en las redes. Hasta ahora, la empresa no ha hecho público un pronunciamiento sobre el cambio de transformador pedido por la comunidad ni ha confirmado que esa jornada esté relacionada con el reclamo de Santa Inés.

¿Por qué se presentan los cortes de luz en Chuntame?

En los documentos entregados a Enel y a la Alcaldía de Cajicá, los residentes sostienen que el transformador fue instalado cuando la cuadra tenía entre siete y diez viviendas. Hoy, según su estimación, hay más de 25 casas y un conjunto residencial con cerca de 80 unidades adicionales.

Los vecinos consideran que el crecimiento habitacional pudo superar la capacidad de la infraestructura actual. También mencionan que, aunque las cuadrillas han hecho visitas y verificaciones, las fallas reaparecen cuando aumenta el consumo simultáneo de energía.

La comunidad planteó dos hipótesis que requieren revisión técnica: una posible insuficiencia del transformador que abastece la zona y eventuales problemas de configuración o funcionamiento de otro equipo asociado al conjunto residencial. Ninguna de esas causas ha sido confirmada públicamente por Enel.

En su petición, los habitantes solicitan una evaluación integral de la demanda actual, el balance de cargas, las distancias entre los inmuebles y la reubicación o el reemplazo del transformador, según lo que arroje el diagnóstico.

Cajicá ya había pedido respuestas a Enel

El reclamo de Chuntame ocurre pocos días después de una reunión extraordinaria entre la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome; representantes del Concejo Municipal y profesionales de Enel Colombia. En ese encuentro, la administración informó que puso sobre la mesa los cortes inesperados, el exceso de cableado, postes inclinados y las demoras en la atención de emergencias.

La Alcaldía señaló que busca soluciones para mejorar la prestación del servicio, aunque su comunicado no detalló compromisos, obras ni fechas de intervención para Chuntame o Santa Inés.

La vereda también registró una suspensión programada el pasado 15 de octubre, junto con Canelón, por labores de mantenimiento de las redes eléctricas.

Enel programó trabajos en Chuntame este sábado

La programación publicada para este sábado incluye al sector Chuntame, en Cajicá, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. Enel explica que estas suspensiones permiten adelantar mantenimientos y mejoras en la red de distribución, aunque los horarios pueden modificarse por condiciones operativas o climáticas.

Durante una interrupción programada, la empresa recomienda desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos no esenciales para evitar daños por variaciones de voltaje. Para reportar una falla no programada, los usuarios pueden comunicarse a la línea 115 o consultar los canales virtuales de la compañía.

Sin embargo, para las familias de Santa Inés, el punto central no es solo conocer los horarios de mantenimiento. Su solicitud pide una solución que responda a la carga actual de la red y que reduzca las interrupciones que, según denuncian, siguen afectando la rutina del sector.

Antecedentes de vigilancia a Enel en Cundinamarca

La Superintendencia de Servicios Públicos ha realizado mesas técnicas y procesos de inspección a Enel por problemas de calidad y continuidad del servicio reportados en distintas zonas de Cundinamarca. En un balance divulgado en 2024, la entidad informó sanciones superiores a $7.228 millones por diferentes incumplimientos y señaló que había requerido mejoras en los planes de mantenimiento.

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Ese antecedente es departamental y no corresponde a una sanción específica por el caso de Chuntame. La comunidad espera ahora una respuesta técnica sobre el transformador y los demás componentes de la red que abastecen a Santa Inés.

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