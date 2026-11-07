 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

URI de Suba y cárcel de Puente Aranda: ¿qué hay detrás de los retrasos y sobrecostos?

Dos obras clave para fortalecer la justicia en Bogotá siguen sin terminar y concentran hallazgos fiscales por COP 11.246 millones. Problemas estructurales, cambios en los diseños, retrasos y recursos adicionales marcaron la construcción de la URI de Suba y la cárcel de Puente Aranda. ¿Qué salió mal, por qué aumentaron los costos y quién debe responder?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Ana Rodríguez Novoa
Ana Rodríguez Novoa
La URI de Suba y la cárcel de Puente Aranda siguen sin terminar y suman $11.246 millones en hallazgos fiscales. ¿Qué hay detrás de los retrasos?
Foto: Archivo Particular

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Lo que sobre el papel parecía una intervención para mejorar la infraestructura de justicia en Bogotá terminó convirtiéndose en un desafío de ingeniería, tiempo y recursos. En la URI de Suba, una edificación de los años ochenta reveló problemas estructurales que obligaron a replantear parte de la construcción. En Puente Aranda, la ampliación de un centro de reclusión enfrentó un obstáculo: ejecutar los trabajos mientras las instalaciones permanecían ocupadas.

Aunque las dificultades fueron distintas, ambas obras terminaron compartiendo el mismo…

Ana Rodríguez Novoa

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador. amrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

¿Qué salió mal? Los retrasos y millones cuestionados en dos obras de justicia en Bogotá

20.000 mil millones perdidos en la Secretsria de seguridad

Bogota

Combustible y obras bajo sospecha: Seguridad explica hallazgos por $20.000 millones

Contraloria de Bogotá

De los planos a los sobrecostos: ¿qué pasó con dos obras clave para Bogotá?

Detrás de los $20.000 millones cuestionados a Seguridad: esto respondió el Distrito

El hacinamiento en las URI y estaciones de Policía: una problemática que persiste

Los $20.000 millones que desataron una disputa entre Seguridad y la Contraloría

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Noticias de bogotá hoy

Noticias hoy

PremiumEE

Secretaría de Seguridad

Seguridad

URI de Suba y cárcel de Puente Aranda: la historia detrás de dos obras que no terminan
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido