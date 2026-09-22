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Costo de la unidad El Salitre alcanzaría los COP 89.000 millones, y la obra no arranca

La cimentación proyectada para los coliseos menores elevó en COP 26.962 millones el presupuesto de construcción. El IDRD promete iniciar las obras antes de terminar 2026, aunque todavía revisa planos, diseños y costos.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
22 de septiembre de 2026 – 05:29 p. m.
Obras abandonadas de los Coliseos Menores de la Unidad Deportiva El Salitre en Bogotá
Coliseo principal del complejo y unidad deportiva El Salitre en 2024.
Foto: El Espectador - José Vargas

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En el costado occidental del parque Simón Bolívar, junto al Jardín Botánico, la Unidad Deportiva El Salitre concentra desde 1973 buena parte de la infraestructura destinada al alto rendimiento en Bogotá. Sus coliseos menores han recibido por décadas a deportistas de lucha, pesas, boxeo, esgrima, gimnasia, karate, judo, tenis de mesa, baloncesto, voleibol, entre otras disciplinas. Una parte de ese complejo lleva casi nueve años entre cerramientos, estructuras inconclusas y prórrogas de contratos.

La intervención comenzó en 2017 y terminó con un…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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