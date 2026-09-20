 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Así creció sobre la calle 26 el puente que conectará el viaducto del Metro de Bogotá

Sin colocar columnas dentro del deprimido, los trabajadores construyeron el puente del Metro sobre la calle 26. El equilibrio entre sus brazos y los cables interiores permitió completar la estructura.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
20 de septiembre de 2026 – 10:21 a. m.
Los cuatro apoyos descansan sobre 26 pilotes, elementos de concreto que penetran entre 43 y 47 metros de profundidad el terreno.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

En el cruce de la avenida Caracas con la calle 26, con una imponente obra de ingenería, la Primera Línea del Metro de Bogotá pasará por encima de una ciudad se mueve en distintos niveles. Articulados, buses, carros y motos hoy se mueven de oriente a occidente por un deprimido y de norte a sur por la tradicional carrera 14. De ahí que para que el tren pudiera cruzar la intersección, sin afectar este neurálgico punto de la movilidad capitalina, se necesitaba una estructura diferente a los tramos habituales del viaducto.

Le puede interesar:…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido