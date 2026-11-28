Decir que Bogotá tiene una crisis de basura es descubrir el agua tibia. Basta recorrer varios barrios o localidades para constatar que no se trata de una conducta esporádica: andenes, separadores, glorietas, parques y zonas cercanas a quebradas, ríos o humedales se han convertido en botaderos ilegales. Lugares que hacen parte de los recorridos cotidianos de miles de personas terminan ocupados por residuos que dificultan el paso y pueden representar riesgos para peatones, ciclistas y vecinos.

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Escombros, muebles, llantas, elementos cortantes y residuos de manejo especial no solo deterioran el espacio público. Según el tipo de material y las condiciones en que se acumula, pueden obstruir la circulación, favorecer la presencia de vectores o exponer a las personas a lesiones. Una parte del problema está en quienes arrojan basura y escombros en sitios no autorizados, por evitarse un trámite, por pereza o por simple costumbre. La otra está en la capacidad del Distrito para contener esas prácticas y evitar que los lugares intervenidos vuelvan a convertirse en botaderos.

Esta semana la Personería emitió una alerta sobre la atención de estos puntos. La entidad informó que el pasado 4 de noviembre visitó 646 lugares identificados como críticos en Bogotá, en todas las localidades excepto Sumapaz. Los resultados de esa inspección ofrecen una radiografía de lo que ocurre en las calles y, en particular, de las diferencias entre lo que las autoridades reportan y lo que todavía encuentran los ciudadanos en el espacio público.

De los 646 puntos inspeccionados, 594 tenían residuos acumulados. Es decir, en el 92 % de los lugares visitados los funcionarios encontraron basura. En 481 sitios, equivalentes al 74,5 %, los desechos ocupaban los andenes y dificultaban el paso de los peatones. En otros 190 se extendían hasta las vías vehiculares, mientras que en 177 coincidían las dos situaciones: obstáculos para quienes caminaban y para quienes se movilizaban por la calzada.

La inspección también identificó 42 puntos en los que coincidían tres condiciones: residuos que impedían el tránsito peatonal, elementos con potencial de causar heridas y cercanía a instituciones educativas o centros de salud. La combinación de estos factores muestra que la acumulación de basura no se limita a un problema de aseo o de deterioro del paisaje urbano. En determinados lugares compromete la circulación y expone a quienes deben atravesarlos para llegar a sus actividades cotidianas.

Engativá concentró el mayor número de puntos con residuos, con 131. Le siguieron Kennedy, con 60; Bosa, con 54; Suba, con 50, y Barrios Unidos, con 46. Otro dato de la visita tiene que ver con el tipo de desechos: en 373 lugares, el 57,7 % de los inspeccionados, había residuos voluminosos o de manejo especial. La Personería registró escombros en 255 puntos, muebles en 223, llantas en 196 y colchones en 105.

Pero uno de los hallazgos que abre una discusión sobre la gestión distrital es que en 182 de los lugares donde la Personería encontró residuos, el Distrito había reportado que la problemática estaba inactiva. La diferencia entre lo registrado y lo observado en terreno plantea interrogantes sobre el seguimiento a estos espacios y sobre qué significa, en la práctica, que un punto deje de ser considerado crítico.

Algunos de los puntos críticos identificados por la Personería

Calle 19 con carrera 21, junto al Colegio La Presentación.

Transversal 44 con avenida 56 sur.

Calle 66A con transversal 96.

Carrera 108 con calle 65A.

Carrera 109A con calle 77C.

Calle 65A sur con carrera 81.

Calle 12 con carrera 30.

"Varios años en las mismas"

La situación se puede observar en los alrededores del Colegio La Presentación, e la calle 19 con carrera 21, en los alrededores de la plaza de Paloquemao. Su rectora, la hermana Rosa Elvira Pardo, cuenta que las labores de limpieza se realizan durante las noches, pero que los residuos vuelven a aparecer pocas horas después. Escombros y otros desechos ocupan los andenes de un corredor que, según su relato, se extiende desde Mallplaza, en la Av. NQS, hasta la avenida Caracas.

“La Alcaldía también diariamente hace limpieza, por lo menos en las noches, pero a las madrugadas también regresan personas que tiran ahí residuos”, explica. De acuerdo con los reportes de los vigilantes del colegio, las labores de aseo se realizan entre las siete y las once de la noche. Hacia las dos o tres de la mañana, vuelven a llegar vehículos que descargan basura y escombros.

La rectora señala que la comunidad educativa ha enviado fotografías y reportes a las autoridades y a los órganos de control. También advierte que la acumulación afecta a quienes llegan y salen de la institución, entre estudiantes, docentes y personal administrativo y operativo. Cerca de 1.300 personas se movilizan diariamente por el colegio.

“Para evitar que sea tan cíclico, debemos hacer todo en un trabajo que realmente responda y que sea permanente y duradero. Nosotros llevamos años con lidiando con esto, pero en los últimos cuatro años el asunto se ha intensificado”, dice Pardo. Su petición apunta a que la limpieza no sea una intervención aislada, sino que esté acompañada de acciones que eviten que los residuos vuelvan a ocupar el mismo espacio.

La rectora también refiere episodios de inseguridad en los alrededores. Según su relato, estudiantes, profesores y otros trabajadores han sido víctimas de robos y algunos han sufrido agresiones. Su testimonio no permite establecer por sí solo la dimensión de los hechos, pero da cuenta de las dificultades que enfrenta la comunidad educativa para llegar y permanecer en el sector. La acumulación de residuos se suma así a otras condiciones que afectan el uso cotidiano de ese espacio.

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Circulo vicioso

En una conversación con la Personería, el delegado que acompañó la inspección mencionó también el caso del Colegio La Presentación y recordó que, en otros puntos, las autoridades habían informado que el problema ya estaba atendido. Sin embargo, durante las visitas encontraron nuevamente residuos. El funcionario advirtió que una limpieza posterior a una inspección no necesariamente significa que la situación haya quedado resuelta: en algunos lugares, según su experiencia, la basura vuelve a aparecer días después.

Esa diferencia entre retirar los residuos y evitar que se acumulen de nuevo es central para entender el alcance de las medidas distritales. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) sostiene que no toda acumulación de basura corresponde a un punto crítico y que su clasificación depende de la recurrencia, la cantidad y el tipo de residuos, las características del lugar y la frecuencia del servicio de aseo.

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De acuerdo con la entidad, los puntos críticos y los sitios de disposición clandestina suelen recibir residuos especiales que, por su tamaño, peso o complejidad, no pueden ser recogidos mediante las rutas ordinarias de los compactadores. En esa categoría están los colchones, muebles, maderas, llantas y residuos de construcción y demolición.

Explican que la identificación de estos lugares se hace mediante visitas técnicas, caracterización y verificaciones en distintos horarios. Cuando un sitio no presenta acumulaciones recurrentes, puede pasar a la categoría de inactivo, pero eso no significa que deje de ser objeto de seguimiento. La entidad reconoce que allí pueden presentarse descargas ocasionales sin que, por ese solo hecho, el lugar vuelva a clasificarse como activo.

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Según el balance de la UAESP, en octubre de 2026 Bogotá tenía 465 puntos críticos activos, frente a los 478 incluidos en la línea base del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Esta cifra y los 182 lugares en los que la Personería encontró residuos pese a que figuraban como inactivos corresponden a mediciones distintas: la inspección registra lo observado durante una visita, mientras que la clasificación distrital depende de criterios de recurrencia y seguimiento. Y ese, dice la hermana Pardo es uno de los problemas: “la alcaldía limpia pero ese mismo día, después de medianoche llegan volquetas, zorras y otros vehículos a dejas escombros y otros tipos de basura. Al otro día es la misma historia. Se ve la presencia, pero no una solución de raíz”, cuenta.

La entidad también señala que desde mayo de 2026 Aguas de Bogotá asumió labores operativas de identificación, caracterización, recolección, retiro y transporte de residuos en estos puntos. La atención se coordina con la UAESP, las alcaldías locales y los operadores de aseo. En 2024 se retiraron 292.964 toneladas de puntos críticos y sitios de disposición clandestina. En 2025 fueron 350.592 toneladas, un aumento del 19,67 %. Entre enero y octubre de 2026 se habían recogido otras 315.562 toneladas.

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Se impulsó, además, un aumento en el uso de los Ecopuntos, espacios dispuestos para recibir residuos que no deben abandonarse en la calle. Entre enero y octubre de este año se realizaron 3.139 jornadas, frente a 2.284 durante todo 2025. La recolección aumenta, pero el problema persiste. Casi 8.000 personas, dice la entidad, han recibido algún tipo de “sensibilización” sobre la correcta disposición de residuos

La entida insiste en que no tiene facultades de inspección, vigilancia y control sobre las conductas que originan estos problemas, como sacar los residuos fuera de los horarios establecidos o arrojar escombros en lugares no autorizados. La unidad, por su parte, afirma que garantiza la cobertura del servicio de aseo y sus frecuencias y horarios de recolección.

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La respuesta institucional muestra que hay operativos, recolección y sanciones en marcha. Sin embargo, los hallazgos de la Personería y los testimonios recogidos en sectores como la calle 19 dejan una dificultad concreta: retirar los residuos no basta si el mismo lugar vuelve a recibirlos horas después. La diferencia entre un punto limpio durante una jornada y un espacio recuperado de manera sostenida no es un asunto de clasificación, sino de permanencia de las soluciones. Entre tanto, la disposición clandestina continúa siendo la cotidianidad y, en algunos puntos, una normalidad.

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