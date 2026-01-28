Vuelve y juega: sellan veterinaria en Suba por arrojar residuos peligrosos a vía pública

Los responsables podrían enfrentar multas ambientales de hasta 100.000 salarios mínimos. Foto: Secretaría de

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría de Ambiente suspendió temporalmente las actividades de cirugía, hospitalización y consulta de una clínica veterinaria en la localidad de Suba, luego de identificarla como presunta responsable de la mala disposición de residuos biosanitarios que eran arrojados a vía pública.

El hallazgo de agujas, gasas con sangre, guantes y jeringas se produjo el pasado martes 19 de enero, luego de que las Secretarías de Ambiente, Salud, la UAESP, IDPYBA y la Alcaldía Local atendieran el llamado del operador de aseo que encontró los residuos biosanitarios.

Lea más: Residuos peligrosos en Bogotá: sellamientos reactivan alerta por mala disposición

Fue entonces que una semana después, tras visitas de control y evaluación de antecedentes, sellaron temporalmente la veterinaria. Por su parte, la Policía Nacional impuso en la primera inspección un comparendo tipo III de acuerdo con el Código de Policía (Ley 1801 de 2016) por comportamientos que afectan la convivencia, que equivale a 16 SMDLV, es decir, $933.816.

“No podrán volver a operar hasta que gestionen adecuadamente estos residuos peligrosos para así evitar riesgos a la ciudadanía”, señaló Adriana Soto, secretaria de Ambiente.

Durante el proceso de imposición de la suspensión temporal y para disponer un cierre seguro de las actividades, las entidades distritales aseveraron que garantizaron la atención médica de los seis animales que estaban ingresados en el establecimiento, dándole a la clínica un plazo de tres días para remitir a los animales a sitios seguros.

Este no es el primer caso que se presenta este año en la ciudad. A principios de enero, la Clínica Estética Cero Dolor, ubicada en la Autopista Norte con calle 102 (Suba) también fue sellada por arrojar residuos peligrosos como jeringas, tubos con sangre, protección del personal médico y bolsas de suero en un contenedor público.

“Es fundamental que los establecimientos de servicios cuenten con un gestor autorizado para la disposición de residuos peligrosos, ya que estos representan un riesgo para la salud de los bogotanos. Por ello, los instamos a cumplir con la normatividad ambiental y sanitaria vigente, con el fin de proteger a la ciudadanía y el entorno”, recordó Armando Ojeda, director de la UAESP.

Le puede interesar: Muere mujer tras creciente súbita, en la vía al municipio de La Mesa (Cundinamarca)

En 2025, y en coordinación con entidades como la UAESP, las secretarías de Salud, de Gobierno y de Seguridad, la autoridad ambiental atendió 31 eventos de arrojo clandestino de residuos hospitalarios en calles y andenes. La mayoría correspondió a residuos cortopunzantes, como jeringas y a desechos biológicos, entre ellos, tubos de ensayo con restos de sangre humana y animal.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.