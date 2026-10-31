Cuatro motociclistas murieron en accidentes en el inicio del puente festivo en Cundinamarca

El puente festivo de Halloween movilizará a miles de viajeros desde Bogotá hacia distintos municipios de Cundinamarca y otros departamentos. Entre el viernes 30 de octubre y el lunes festivo 2 de noviembre, el Distrito proyecta la salida de 871.083 vehículos y el ingreso de 1.001.879. En medio de este despliegue, la Gobernación de Cundinamarca reportó seis siniestros viales en las carreteras del departamento durante los dos primeros días del puente, con un saldo preliminar de cuatro motociclistas muertos y al menos diez personas lesionadas.

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Los accidentes

Los accidentes ocurrieron en corredores como Soacha–Mesitas del Colegio, Bogotá–Girardot y Zipaquirá–Tocancipá. La cifra de víctimas podría aumentar debido a la gravedad de algunos de los heridos, de acuerdo con el reporte que entregó Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca .

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Uno de los siniestros se registró en el kilómetro 23 de la vía Soacha–Mesitas del Colegio, donde un bus intermunicipal y un automóvil en el que viajaban seis personas chocaron. Los ocupantes resultaron con lesiones leves. Según el reporte preliminar, hay indicios de que el conductor del vehículo particular habría estado bajo los efectos del alcohol.

En la vía Bogotá–Girardot, una camioneta y una motocicleta se vieron involucradas en un choque que dejó muerto al conductor de la moto. En el sector Solo Sopas, en Silvania, fallecieron los dos ocupantes de otra motocicleta.

El balance también incluye dos motociclistas lesionados en el sector de Quebradahonda y un accidente en la glorieta de Puerta Amarilla, en Ricaurte, donde varias personas esperaban atención médica. En la vía Zipaquirá–Tocancipá murió otro motociclista.

Cerramos la operación éxodo y los siniestros viales han ido en aumento. Entre ayer y hoy, de manera preliminar, se han registrado 6 siniestros viales con al menos 10 lesionados y 4 motociclistas fallecidos confirmados, esta cifra probablemente aumente según la gravedad de los… pic.twitter.com/p0yNNXjdny — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 31, 2026

Para atender el alto flujo vehicular, Bogotá dispuso más de 150 agentes civiles de tránsito, integrantes del Grupo Guía y policías de tránsito en los corredores de mayor demanda. La Secretaría de Movilidad podrá activar reversibles, cambios semafóricos y otras medidas según las condiciones del tráfico. Entre las vías que concentran la salida de viajeros están la Autopista Norte, la Autopista Sur, la calle 80, la calle 13 y la carrera Séptima.

Las autoridades insisten en reforzar las medidas de seguridad básicas: revisar el estado de las vías y las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos antes de viajar, respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

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