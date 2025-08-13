Cundinamarca se une para apoyar a campesinos en compra y venta de papa en peajes

Buscan impulsar las ventas y mejorar los ingresos de varias familias que dependen de este producto. Foto: Redes Sociales

Este puente festivo, los viajeros en Cundinamarca se encontrarán con una imagen en los peajes de las carreteras: bultos de papa a la venta. Esta es una de las respuestas la crisis de los paperos que continúa siendo una realidad en la región.

Pérdidas millonarias y bajonazos en los precios mantienen activos mecanismos para aliviar la crisis. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, por ejemplo, anunció una jornada de venta de papa en peajes del departamento, este puente festivo del 15 al 18 de agosto.

Nos preparamos para adelantar durante este puente festivo una nueva gran jornada de promoción al consumo de papa, #Cundipapa. Con el apoyo de la @comercialcundi y @CunAgricultura, nos tomaremos los peajes ubicados a la salida de Bogotá, de la mano de las asociaciones campesinas… pic.twitter.com/T9VfetGPaa — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 12, 2025

Entre otras causas, la sobreproducción, el contrabando y la falta de industrialización han generado precios bajos para este producto que no compensan los costos de producción.

¿Qué más han hecho?

Ante la situación, el gobernador indicó que, “hemos realizado numerosos mercados campesinos especializados en papa, como los de la semana anterior en las localidades de Engativá y Fontibón, en Bogotá. También hemos llevado varias toneladas de papa a municipios no productores”.

De la mano, han destinado 2.500 millones de pesos para iniciar una compra pública directa con asociaciones paperas.

Esperan con estas acciones generar, transformar el producto y que sea más accesible su distribución y venta en el departamento.

