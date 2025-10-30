Día Mundial de las Ciudades tendrá un impacto económico de COP $4.300 millones

Durante tres días, la ciudad será escenario de visitas técnicas, recorridos urbanos y encuentros culturales en zonas revitalizadas. Foto: Cortesía Secretaria General de la Alcaldía Mayor De Bogotá

Bogotá oficialmente ya es sede principal del Día Mundial de las Ciudades. Un espacio promovido por ONU-Hábitat y que reúne a gobiernos, organizaciones multilaterales, academia y ciudadanía para reflexionar sobre los desafíos urbanos del planeta.

¿Qué impacto tiene?

Este evento tendrá varios puntos clave, entre ellos un impacto económico estimado de COP $4.336 millones, impulsado por el movimiento turístico, logístico y de servicios, que generará la llegada de más de 4.120 asistentes. Según el Distrito, hoteles, restaurantes, transporte, comercio y espacios culturales se verán dinamizados por las actividades académicas, encuentros de ciudad y espacios de diálogo que se desarrollarán en torno al evento.

“Este evento no solo pone a Bogotá en los ojos del mundo, también impulsa la economía local y fortalece el ecosistema empresarial. Cada visitante, cada panel y cada alianza que se construya aquí deja un valor tangible para la ciudad”, indicó María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

El valor de ser sede

Más allá de los discursos, lo que Bogotá puede ganar con este evento va más allá de la visibilidad. La presencia simultánea de organismos como el Banco Mundial, el BID, la CAF y C40 Cities abre la puerta a nuevas líneas de cooperación técnica y financiera. “Cada panel deja conexiones, acuerdos, posibilidades de cooperación y proyectos que pueden traducirse en acciones concretas”, afirma Velasco. “Este tipo de encuentros no son solo vitrinas, sino puntos de partida”.

Esa mirada coincide con la agenda local. Bogotá busca, con su política de hábitat, pasar de la vivienda como producto a la vivienda como derecho. No es casualidad que, en paralelo al evento, la Secretaría del Hábitat esté trabajando en un nuevo instrumento de suelo para proyectos mixtos y estrategias de arriendo social. “Queremos que lo que se discuta en estos paneles deje trazas en nuestras políticas locales”, dice Velasco. “No se trata solo de escuchar, sino de integrar lo que funciona en otros lugares”.

Cabe recordar que en el marco del evento, varias entidades del Distrito desarrollarán eventos satélite abiertos, enfocados en temas como innovación, sostenibilidad, alimentación y desarrollo urbano.

