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“Data centers” en la Sabana: crece la inversión, sin medir su huella

Las zonas francas de la Sabana atrajeron una generación de centros de datos. Aunque no todos consumen agua, su crecimiento eléctrico y territorial avanza sin una medición ambiental comparable para el respectivo control de las autoridades.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
Vista interna de un data center.
Vista interna de un data center.

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El aire frío en el centro de datos de Ilkari, en Tocancipá, es diferente al que está afuera en la Sabana, que se funde en forma de neblina con las praderas. Sin embargo, cumple la misma función: bajar la temperatura. Este circula entre filas de gabinetes negros, recoge el calor de los servidores y vuelve a unidades que lo enfrían antes de reiniciar su recorrido. Mientras tanto, luces verdes y azules parpadean en un lenguaje que solo entienden las máquinas y quienes vigilan la operación.

Eduardo Espinel, director del centro y quien vigila cada…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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