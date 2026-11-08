“Data centers” en la Sabana: crece la inversión, sin medir su huella

El aire frío en el centro de datos de Ilkari, en Tocancipá, es diferente al que está afuera en la Sabana, que se funde en forma de neblina con las praderas. Sin embargo, cumple la misma función: bajar la temperatura. Este circula entre filas de gabinetes negros, recoge el calor de los servidores y vuelve a unidades que lo enfrían antes de reiniciar su recorrido. Mientras tanto, luces verdes y azules parpadean en un lenguaje que solo entienden las máquinas y quienes vigilan la operación.

Eduardo Espinel, director del centro y quien vigila cada detalle del centro, dice que prestan servicios a empresas y entidades públicas. Es un centro de datos de tamaño medio, con una capacidad inicial de 1,2 megavatios y planes de expansión en varias etapas. Eso sí, no es tan grande como los enormes complejos que procesan las cargas más exigentes de la inteligencia artificial.

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De hecho, su sistema de refrigeración no usa agua como base, una de las preocupaciones más estridentes que han suscitado este tipo de infraestructuras a nivel mundial, en pleno auge de la IA. La refrigeración para esta escala de centros de datos es distinta: el aire frío de la ventilación mecánica y la ambiental circula conforme aumenta la capacidad ocupada. Este mecanismo confirma una parte de la defensa de la industria: no todos los centros de datos usan grandes cantidades de agua para evitar que sus equipos se sobrecalienten.

Sin embargo, hacer de este ejemplo una regla general sería impreciso. El tamaño, la densidad de los servidores, el clima y la tecnología pueden cambiar la demanda de agua y electricidad de cada instalación. Carolina Cortés, CEO de ICREA y socia fundadora de la Asociación Colombiana de Data Centers, lo resume: “Depende del tipo de ‘data center’”. Esta diferencia es clave en una región que ofrece dos ventajas: el clima frío, que reduce parte del esfuerzo para controlar la temperatura, mientras las zonas francas permiten importar equipos y hacer inversiones bajo condiciones tributarias favorables. La combinación ha hecho de la Sabana uno de los principales destinos de estas infraestructuras.

Vista exterior de un data center en la zona franca de Zipaquirá.

El agua que se ve y la que no

Un centro de datos es, en términos sencillos, un edificio lleno de equipos que reciben, guardan y transmiten información. Los servidores usan electricidad y generan calor. Si la temperatura sube más de lo permitido, pueden fallar; por eso la refrigeración es una condición permanente. Hay varias formas de quitar ese calor. Algunas instalaciones usan aire; otras usan circuitos cerrados con agua o fluidos especiales. También existen sistemas que llevan el líquido hasta los procesadores o los sumergen en sustancias diseñadas para conducir el calor sin dañarlos.

Javier Andrés Valencia, gerente de operaciones de Ilkari, dice que el aire puede atender densidades moderadas de procesamiento. Pero las cargas de inteligencia artificial pueden concentrar hasta 100 o 120 kilovatios en un solo “rack”. “En ese punto el enfriamiento por aire no funciona y toca otros métodos”, señala. La discusión, por tanto, no se puede reducir a elegir entre aire y agua. Las alternativas secas reducen el consumo de agua en la instalación, aunque pueden necesitar más electricidad. Los sistemas evaporativos o líquidos, por su parte, pueden quitar el calor con mayor eficiencia energética, pero usan agua. El resultado depende del clima, el diseño, la fuente de electricidad y el uso efectivo de los servidores.

En este sentido, una revisión por investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (EE. UU.) encontró que no hay una receta para reducir la huella hídrica: las diferencias entre cargas pueden variar según la eficiencia de los equipos, la red eléctrica y el método de refrigeración. Para medir estos componentes, la industria usa dos indicadores: el PUE, que compara la energía que recibe el edificio y la que usan sus equipos, y el WUE, que relaciona el agua consumida con la energía usada.

Este último tiene dos alcances: el WUE de sitio, que registra el agua usada en el centro, y el WUE de origen, que incluye el agua asociada a la generación eléctrica. Así, una instalación puede reportar un consumo directo cercano a cero y mantener una huella indirecta por la electricidad que necesita.

Los Data Center suelen ampliarse por etapas, conforme a la inversión y disponibilidad energética.

Lo que viene

Esta distinción será importante para los proyectos que vienen. ODATA, aliada de Aligned Data Centers, anunció una inversión de 1.300 millones de dólares para construir BG02 en Mosquera y BG03 en Tenjo, con capacidad de 24 megavatios y 120 respectivamente. En total, sumarían 144 megavatios cuando estén terminadas. La empresa asegura que ambos usarán su sistema Delta2, que extrae el calor usando aire y puede combinarse con refrigeración líquida para cargas de alta densidad.

Una huella sin medir

El Espectador preguntó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca qué permisos ambientales existen; cuánta agua usarán las instalaciones, y si sus terrenos cruzan zonas de recarga de acuíferos, riesgos de inundación o el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Bogotá. La respuesta muestra que la autoridad no tiene la información necesaria para responder los interrogantes. De hecho, la CAR no encontró solicitudes de concesión de aguas superficiales o subterráneas, ni permisos de vertimiento relacionados específicamente con proyectos de centros de datos.

Como no se ha solicitado una captación directa, la entidad dijo que “no cuenta con información de este tipo de proyectos” y desconoce su consumo hídrico proyectado. No obstante, la falta de una concesión ambiental no significa que no haya consumo. Una empresa puede recibir agua de un proveedor público y aparecer como un usuario más de la red. Por ejemplo, en un trámite forestal de ODATA en Tenjo, se indicó que el suministro vendría de Aguas de la Sabana y que su planta de tratamiento se conectaría al alcantarillado, lo cual ha suscitado algunas prevenciones de organizaciones ambientalistas y del propio Concejo de la ciudad, en donde ya se discutió el tema y la Secretaría de Planeación convino una mayor instrucción institucional.

Volviendo a la CAR, la entidad tampoco puede evaluar si todos los terrenos están en áreas de recarga o riesgo porque, según respondió, no tenía la georreferenciación completa de los proyectos consultados. Asimismo, el vacío más importante surgió al preguntar por el conjunto: reconoció que no existen términos de referencia, guías o metodologías para evaluar la huella hídrica y energética ni los impactos acumulativos de los centros de datos. La actividad tampoco aparece en la lista de proyectos sometidos a licencia ambiental.

Una red eléctrica que deberá crecer

Si bien el agua da respuestas distintas, según la tecnología, con la electricidad no existe la misma ambigüedad. “Todos los ‘data center’ seguirán siendo consumidores intensivos de energía”, reconoce Espinel. La operación no solo alimenta los servidores, sino que también mantiene refrigeración, baterías, sistemas de seguridad y equipos redundantes que deben evitar una interrupción.

Enel Colombia respondió a este diario que tiene planes de ampliar y modernizar sus redes. La empresa mencionó nuevas subestaciones, fortalecimiento de la infraestructura y acciones de mantenimiento para atender a usuarios residenciales, comerciales e industriales, incluidos los centros de datos. Aun así, la entidad no aportó la capacidad disponible, la demanda total de los proyectos, las obras vinculadas a los mismos, los costos de las obras ni las fechas de entrada en operación.

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No hay, entonces, una historia comprobada sobre los centros de datos vaciando los acuíferos de la Sabana. Tampoco hay evidencia suficiente para declarar que la expansión de los centros de datos sea inocua. Hay algo menos estridente, pero verificable: la industria puede multiplicar su tamaño antes de que el Estado pueda evaluar su huella completa, y ahí entonces sí se podrían apreciar sus verdaderos inconvenientes.

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