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El giro en las proyecciones poblacionales: ¿quién cuidará a la Bogotá que envejece?

En nueve años, la capital sumará casi 83.000 habitantes con 80 años o más. Mientras crecen las necesidades de atención para una población que exigirá más servicios, el Distrito se prepara, pero aún enfrenta dificultades para dimensionar la demanda futura.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
La Encuesta Nacional de Edadismo 2026 identificó a Bogotá entre los territorios con mayores niveles de discriminación experimentada por las personas mayores, aunque registró resultados favorables en algunos indicadores de actitudes sociales y autodiscriminación.
La Encuesta Nacional de Edadismo 2026 identificó a Bogotá entre los territorios con mayores niveles de discriminación experimentada por las personas mayores, aunque registró resultados favorables en algunos indicadores de actitudes sociales y autodiscriminación.

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Mientras sus compañeros de hogar trajinan con platos de plástico para almorzar, Mario Acevedo mira a lo lejos y le dedica un instante a la nostalgia. La vejez le cambió el domicilio varias veces. Nacido en Medellín, llegó a Cundinamarca en 1989 detrás de un amor. Diez años después se marchó con su compañera a Armenia, donde el terremoto de 1999 se la arrebató. Regresó a Bogotá, trabajó como carpintero y vigilante, hasta que un accidente, hace cuatro años, afectó su movilidad. Al salir del hospital no tenía esposa ni familia que lo recibieran….

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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