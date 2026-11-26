El anuncio de un nuevo Campín para más de 60.000 espectadores se instaló como una de las grandes promesas de la Alcaldía y de Sencia al iniciar las obras, en septiembre. Sin embargo, a pesar de que el propio alcalde habló de esa cifra durante el evento que dio inicio a las obras, la cifra todavía no figura como una obligación formal en el contrato de concesión. Por lo tanto, según el documento vigente, Sencia contempla hasta el momento una capacidad mínima de 50.000 personas.

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La diferencia entre lo anunciado y lo que figura realmente en el papel apareció durante una visita de la Personería y del concejal Juan David Quintero a las obras. Durante el recorrido en el predio que alguna vez correspondió al "campincito" y el Palacio del Colesterol, una funcionaria de Sencia explicó que la empresa cuenta con permisos para construir un escenario de más de 50.000 asistentes y que presentó al IDRD una propuesta para llegar a 60.000. Sin embargo, aclaró la funcionaria del concesionario, el Instituto debe autorizar el ajuste para que sea una realidad y se materialice a través de un otro sí. El tercero para esta APP.

¿Qué dice el contrato sobre la capacidad del nuevo Campín?

El IDRD aclaró el 11 de noviembre que el contrato de concesión vigente con Sencia contempla un aforo mínimo de 50.000 espectadores. En este sentido, la precisión es importante porque no fija un tope de 50.000, pero tampoco garantiza por sí sola la meta de 60.000 anunciada en septiembre por el alcalde.

De hecho, la propia información pública de Sencia mantiene la referencia a un estadio para 50.000 asistentes en partidos de fútbol. Su página oficial, incluso, describe el proyecto como un escenario “con capacidad para 50 mil espectadores”, mientras que en marzo el IDRD también hablaba de una capacidad superior a 50.000 personas.

De esta manera, durante la conversación con Quintero, la funcionaria de Sencia insistió en que la obligación contractual parte de un mínimo de 50.000 espectadores, y al ser preguntada por la cifra exacta del escenario que se construye, respondió que la empresa presentó al IDRD una propuesta para 60.000 y que esa entidad podría aprobarla o mantener otra capacidad.

De la promesa de 50.000 al anuncio de más de 60.000

Cuando el Distrito y Sencia anunciaron el comienzo de las obras, el 4 de marzo, hablaron de un estadio con aforo superior a 50.000 personas, grama híbrida y cubierta retráctil. Seis meses después, el 30 de septiembre, el alcalde Carlos Fernando Galán presentó un cambio de escala: aseguró que el escenario tendría una capacidad superior a 60.000 asistentes.

En ese anuncio, Galán afirmó que la ampliación respondía a una propuesta de Sencia y no tendría costo para la ciudad. El CEO de la concesionaria, Mauricio Hoyos, también presentó la nueva cifra como parte del rediseño del estadio, junto con una tribuna retráctil, cubierta total y cambios en los sistemas de seguridad y conectividad.

No obstante, la secuencia de anuncios dejó una distancia entre la comunicación pública y el contrato. En enero, antes de que el nuevo diseño de 60.000 fuera anunciado, voceros de Corficolombiana explicaron que el contrato estaba estructurado para 50.000 espectadores y que ese aforo respondía a los estudios del proyecto.

Las obras avanzan, pero la cifra sigue sin cerrar

La capacidad no es el único asunto que ha cambiado durante el desarrollo de la APP. El proyecto pasó de plantear una renovación del estadio existente a levantar primero un escenario nuevo junto al actual Campín, el cual seguirá operando mientras avanza la construcción. Después vendría la demolición de la estructura actual para completar el complejo.

También cambió la fecha de entrega. Las obras principales debían iniciar en el primer semestre de 2026, pero el Distrito y Sencia reportaron en septiembre una nueva ruta que apunta a finales de 2028. La inversión estimada para el proyecto es de COP 2,4 billones y la constructora seleccionada para el nuevo estadio es PowerChina.

En paralelo, el IDRD mantiene un procedimiento administrativo sancionatorio contra Sencia por presuntos incumplimientos contractuales. La entidad escuchó descargos del concesionario y de las aseguradoras el 9 de noviembre, pero aclaró que todavía no existe una decisión definitiva. Ese proceso no resuelve por sí mismo el debate sobre el aforo, aunque sí forma parte del contexto de vigilancia sobre la APP.

Lo que falta por aclarar sobre las 60.000 localidades

La diferencia entre 50.000 y más de 60.000 espectadores no es menor. Afecta el diseño de graderías, evacuación, movilidad, servicios sanitarios, accesos y la operación de partidos o conciertos. Por eso, la cifra final no debería quedarse solo en la presentación de una propuesta.

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Hoy hay tres datos distintos que conviven alrededor del nuevo Campín: el contrato exige un mínimo de 50.000 asistentes; Sencia afirma haber propuesto al IDRD un diseño para 60.000; y el Distrito anunció públicamente que el estadio tendría más de 60.000 personas. Por lo tanto, la definición pendiente es si esa ampliación ya cuenta con los avales necesarios y cómo quedará incorporada en el contrato. Hasta que el IDRD publique esa decisión, la capacidad oficialmente exigible seguirá siendo la mínima establecida en la concesión.

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