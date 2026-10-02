De Chapinero al sur de Bogotá: pasajero denuncia millonario robo tras tomar un taxi

La sorpresa aumentó cuando comenzó a revisar los lugares donde se hicieron las transacciones. Según relató la víctima a la opinión pública, en las cámaras de seguridad de algunos…

Un recorrido en taxi que comenzó durante la madrugada en Chapinero terminó varias horas después convertido en una búsqueda por almacenes, movimientos bancarios y cámaras de seguridad. Un hombre de 30 años asegura que, después de llegar a su casa, descubrió que con su tarjeta de crédito habían realizado compras que en conjunto superarían los $17 millones.

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La sorpresa aumentó cuando comenzó a revisar los lugares donde se hicieron las transacciones. Según relató la víctima a la opinión pública, en las cámaras de seguridad de algunos establecimientos apareció un hombre que identificó como el mismo taxista que lo había transportado horas antes.

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El caso ya fue denunciado ante las autoridades y, por ahora, será la investigación la que deberá establecer cómo ocurrieron los hechos, quién utilizó efectivamente la tarjeta y si hubo otras personas involucradas.

Un viaje de casi tres horas

Según el relato conocido, el pasajero había salido alrededor de las 3:00 de la mañana de un establecimiento de rumba en Chapinero. La persona que lo acompañaba tomó un primer taxi, mientras él abordó posteriormente otro vehículo para dirigirse hacia Palermo Sur, en el sur de Bogotá.

El trayecto, según contó, tardó cerca de tres horas. Además, aseguró que el conductor no lo dejó directamente frente a su vivienda, sino aproximadamente dos calles antes. Después, cuando revisó sus productos bancarios, encontró varios movimientos que aseguró no haber realizado.

Más de COP 17 millones en compras

El afectado comenzó entonces a reconstruir las transacciones y a identificar los establecimientos donde había sido utilizada su tarjeta. De acuerdo con su testimonio, entre las compras aparecieron alimentos, electrodomésticos e incluso rines para un vehículo. Los movimientos identificados superarían en total los $17 millones.

Pero fue la revisión de las cámaras de seguridad de algunos comercios la que le permitió vincular, al menos de manera preliminar, el episodio con el viaje que había realizado durante la madrugada. El hombre asegura que reconoció en las grabaciones al conductor del taxi.

También cuestionó los controles realizados al momento de las compras, pues indicó que además de la tarjeta habría sido utilizado su documento de identidad pese a las diferencias físicas y de edad entre él y la persona registrada en las imágenes.

El caso está en manos de las autoridades

Hasta ahora, no se conoce públicamente una captura relacionada con este episodio ni un pronunciamiento oficial que confirme la responsabilidad del conductor señalado por la víctima.

El afectado interpuso la denuncia y espera que las grabaciones de los establecimientos, los movimientos bancarios y otros elementos permitan establecer la identidad de la persona que efectuó las compras.

El caso se conoce en un año en el que las autoridades han mantenido especial vigilancia sobre delitos cometidos contra pasajeros que salen de sectores de rumba de Bogotá.

Durante 2026, la Policía y la Secretaría de Seguridad reforzaron controles en zonas como la Zona T, Modelia y otros sectores de alta actividad nocturna, particularmente para prevenir hechos asociados con el denominado paseo millonario.

En abril, por ejemplo, el Gaula adelantó una intervención en la Zona T en la que fueron verificados más de 100 taxis. El objetivo era comprobar la identificación de vehículos y conductores y reducir riesgos para quienes utilizan este medio de transporte durante la noche.

Tres bandas habían sido desarticuladas en 2026

Para mayo, la Secretaría de Seguridad informó que durante el año habían sido desarticuladas tres estructuras relacionadas con casos de paseo millonario y capturadas siete personas por secuestro extorsivo.

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Aunque las características del episodio denunciado ahora no permiten afirmar que corresponda a esa modalidad delictiva, comparte uno de los escenarios sobre los que las autoridades han concentrado sus alertas: pasajeros que abordan taxis después de salir de zonas de rumba.

En 2025 Bogotá había registrado 27 casos de paseo millonario tipificados como secuestro y 52 capturas relacionadas con este delito, según información divulgada por el Distrito.

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Las autoridades recomiendan solicitar servicios mediante canales que permitan identificar previamente al vehículo y al conductor, verificar la información visible dentro del taxi, compartir la ubicación durante el viaje y permanecer atento al recorrido.

Para el pasajero de este nuevo caso, sin embargo, la reconstrucción comenzó después del viaje. Las transacciones bancarias le permitieron seguir el rastro hasta los establecimientos y las cámaras terminaron aportándole la pista que ahora deberá ser comprobada por los investigadores: que el hombre que aparecía gastando su dinero era el mismo que horas antes lo había llevado a casa.

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