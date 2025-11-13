De punto de inseguridad a centro artístico: renace el bajo puente de la calle 53

La recuperación, que se realizó en un trabajo mancomunado entre la comunidad y las autoridades, incluyó obras de adecuación, pasos peatonales, jardineras ornamentales y murales. Foto: Alcaldía de Bogotá

Después de más de tres décadas de abandono y deterioro, la zona ubicada bajo el puente de la calle 53 con avenida NQS, en la localidad de Teusaquillo, tiene una nueva vida. El lugar, que solía ser un punto crítico por acumulación de residuos y sensación de inseguridad, ahora es un punto renovado del espacio público con vocación cultural y artística.

El proyecto hace parte de la estrategia “Puentes que unen”, impulsada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), que busca resignificar los bajos puentes de Bogotá y convertirlos en lugares de encuentro y convivencia.

En esta intervención, la comunidad tuvo un papel central: un grupo de vecinos y comerciantes conformó la Asociación Cívica Centro Artístico y Cultural Galerías CL-53 (Asogalerías CAC 53), una organización sin ánimo de lucro que hoy administra parte del espacio y coordina actividades culturales.

La recuperación incluyó obras de adecuación, pasos peatonales, jardineras ornamentales instaladas por el Jardín Botánico y murales. La intervención contó con una inversión de $1.326 millones, asumidos por el DADEP, y con el acompañamiento técnico de arquitectos, ingenieros y gestores sociales.

Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), mediante la Resolución 1670 de 2024, se amplió la entrega temporal de la administración del espacio al DADEP, lo que permitió coordinar su recuperación y habilitarlo para el aprovechamiento económico regulado.

Hoy, el bajo puente de la calle 53 con NQS deja de ser una zona olvidada para convertirse en un corredor peatonal con jardines, arte urbano y actividades culturales gestionadas por la comunidad.

