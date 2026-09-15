El hecho ocurrió en un local comercial del barrio Patio Bonito en Kennedy. Cámaras de seguridad grabaron el momento en que la…

Una pareja de nacionalidad venezolana fue capturada por el delito de hurto en Bogotá. Su proceso penal podría agravarse por la presunta utilización de menores en la comisión de delitos, pues de acuerdo con información de la Policía Nacional, estos señalados delincuentes utilizaron a su hijo de 12 años durante el robo.

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Delincuentes utilizaron a su hijo de 12 años para robar y lo abandonaron en la huida

El hecho ocurrió en un local comercial del barrio Patio Bonito en Kennedy. Cámaras de seguridad grabaron el momento en que la pareja distrajo a una de las empleadas y ordenó al menor ir a la caja registradora para llevarse el dinero en efectivo estimado en un COP 1 millón.

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Sin embargo, la víctima alcanzó a percatarse y reclamar a los dos delincuentes, quienes, al verse acorralados, prefirieron huir a bordo de un taxi y dejar al niño abandonado. Tras la alerta, patrullas del CAI más cercano se desplegaron por la zona y lograron capturarlos metros más adelante.

La pareja de extranjeros quedó bajo disposición de la Fiscalía, el vehículo fue inmovilizado y el niño de 12 años entregado al ICBF con el fin de activar la ruta de atención integral y el restablecimiento de sus derechos.

Estos dos ciudadanos extranjeros habrían instrumentalizado a un niño para hurtar en un local comercial en Patio Bonito. Mientras ellos distraían a los trabajadores, el menor llegó hasta la caja registradora, pero cuando fueron descubiertos huyeron en un taxi y lo abandonaron.… pic.twitter.com/67vWCL0uNv — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 15, 2026

La Policía Nacional rechazó de manera contundente la instrumentalización de menores para la comisión de delitos e invitó a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad o convivencia, a través de la línea 123 o al CAI más cercano.

En la localidad de Kennedy, las autoridades han destacado la reducción en un 25% en el hurto a comercio, equivalente a 123 casos menos frente al periodo anterior. Asimismo, han realizado 2.284 capturas en flagrancia por diferentes delitos.