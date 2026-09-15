Contraloría halló irregularidades en pagos de máquinas extintoras para Bomberos de Bogotá

El hallazgo se realizó luego de que la auditoría revisara la gestión de los pasivos exigibles de las vigencias 2020 a 2025, encontrando que la entidad desembolsó como pago anticipado el 49 %…

La Contraloría de Bogotá anunció el hallazgo fiscal por más de COP 6.643 millones en la compra de siete máquinas extintoras para el Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital. De acuerdo con el ente de control, esta irregularidad detectada, que derivó también en una incidencia disciplinaria, podría configurarse en un detrimento patrimonial para la ciudad.

El hallazgo se realizó luego de que la auditoría revisara la gestión de los pasivos exigibles de las vigencias 2020 a 2025, encontrando que la entidad desembolsó como pago anticipado el 49 % del valor contractual, sin que los vehículos fueran entregados dentro del plazo establecido.

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«Factores como deficiencias en la vigilancia contractual y omisión en la aplicación oportuna de las cláusulas de apremio por parte de la supervisión derivaron en el vencimiento del plazo de ejecución sin el cumplimiento del objeto del contrato. Pese a las múltiples suspensiones y prórrogas otorgadas, no se logró garantizar el recibo de los bienes», detalló la Contraloría de Bogotá.

Esta irregularidad venía siendo investigada por el ente de control desde 2024, tras un ejercicio de analítica de datos que les permitió la elaboración de una malla de contratación, así como denuncias hechas desde el Concejo.

Una entrega con retraso de 2 años

Aunque las siete máquinas extintoras finalmente se entregaron el 15 de mayo de 2026, como lo contamos en varios reportajes en El Espectador, la adquisición de las siete máquinas extintoras no debía durar más de 15 meses y la entrega debía haberse concretado el pasado 28 de febrero de 2024, según el objeto de contrato 588, suscrito en diciembre de 2022 entre la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Unión Temporal Extintor 4X4.

Sin embargo, hubo una serie de capítulos de incumplimientos, retrasos y la incertidumbre alrededor de ese anticipo por COP 6.643 millones de un contrato por un monto total de COP 14.336 millones. Desde diciembre de 2023 hasta junio de 2024, el contrato reportó cinco suspensiones, una de ellas por una inhabilidad sobreviviente (suscitada después de la firma del contrato) de la empresa 7M Group (que hace parte de la Unión Temporal) por sanciones y multas impuestas por incumplimientos en otros contratos.

Más exactamente, uno de los más recordados por la opinión pública, que fue el escándalo por el denominado carrusel de tanquetas, carros blindados y repuestos que contrató la Policía Nacional. Esta situación los llevó a solicitar autorización para ceder su participación, lo que obligó a la suspensión del contrato de compra de carros de bomberos por casi seis meses. El proceso solo se reactivó luego de que se le autorizara a la Unión Temporal ceder el 50 % de participación de 7M Group al grupo KPN Colombia S.A.S.

“Recibí el contrato adjudicado con esa modalidad de pago, ya desembolsado. Lo que tenía me correspondía de ahí en adelante era hacerle seguimiento a la ejecución. ¿Por qué definieron esa figura del anticipo? Tendrían que preguntarles a los responsables, los que estructuraron el proceso de contratación, porque yo no participe en eso”, respondió la directora, Paula Henao en una entrevista de marzo de 2024, sobre el porqué del pago anticipado que, además, añadió, está protegido con una póliza del 100 % y que hasta el momento no se ha hecho efectiva.

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Para la concejal liberal, María Victoria Vargas —y quien ha hecho seguimiento al caso, entre otras, con la alerta de este pago anticipado—, la decisión del Cuerpo Oficial de Bomberos en noviembre de 2024 de iniciar un proceso sancionatorio fue tardía. “Estaban retrasados desde el primer plazo que debían entregar en marzo, luego septiembre y llegó diciembre sin máquinas de Bomberos y no se atrevió a imponer las sanciones. Eso debió hacerlo hace tiempo”. En contraste, la directora Paula Henao respondió que tomó la decisión en el momento que era. “Es que no se ha configurado un incumplimiento. El contrato está vigente al 31 de diciembre. Hablo de retrasos. Aquí no ha habido sobrecostos ni adiciones presupuestales. Si se demuestra, en el marco del proceso sancionatorio, tendremos que prorrogar el contrato hasta que lleguen los chasis”.