Distrito reitera falta de compromiso del FOMAG con la salud de los profesores

Cerca de 700 maestros protestaron a las afueras de la Fiduprevisora por las falencias que persisten en su régimen especial de salud. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los problemas por el piloto implementado por parte del Fomag en la salud de los docentes continúan aflorando descontentos y fricciones entre profesores del Distrito y la Secretaría de Educación.

Para entender la situación, un poco de contexto. Antes, la atención del Magisterio en el país estaba a cargo de 10 operadores regionales. No obstante, con el cambio todo quedó en manos de Fiduprevisora, entidad que pasó de manejar las finanzas del sistema a asumir toda la prestación del servicio.

Tras dicho cambio se desató una marejada de confusión burocrática que privó súbitamente a miles de docentes de citas, entrega de medicamentos, autorizaciones, exámenes y hasta el trámite de incapacidades.

Las dificultades han empujado a los docentes a movilizarse a las calles, aun cuando el Distrito ha descontado de sueldo los días que se ausentaron de las aulas para protestar por el caos en el sistema de salud.

Bajo esta misma línea, la Secretaría de Educación del Distrito denunció públicamente la falta de compromiso del Consejo Directivo del FOMAG para resolver la crisis del sistema de salud de los profesores en la ciudad.

Lea más: Concejal propone renombrar parque El Golfito en honor a Miguel Uribe Turbay

¿Qué pasó?

El llamado público del Distrito se produjo tras un comité regional, en el que alertaron que cerca de 300 docentes llevan más de 180 días con incapacidades médicas sin calificación de pérdida de capacidad laboral. Lo anterior, dicen, conlleva una vulneración a los derechos de los profesores y afecta la prestación del servicio educativo.

Bogotá exige al FOMAG compromiso con la salud de los maestros.



La Secretaría de Educación del Distrito denuncia públicamente la falta de compromiso del Consejo Directivo del FOMAG para resolver la grave crisis del sistema de salud de los maestros de Bogotá. pic.twitter.com/hJHIngJKWa — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) August 14, 2025

Más noticias: Hablaron los padres de la menor de 10 años desaparecida en Cajicá: esto dijeron

Inclusive, alertaron sobre la finalización de contratos con prestadores de salud y la falta de una transición ordenada con los nuevos operadores, lo que ha generado mayores demoras en la atención médica y en los procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ante la situación, la misiva expone que que, “exigimos acciones reales que permitan el funcionamiento efectivo de este modelo y se garantice la atención oportuna y de calidad para los docentes de la capital”.

Le puede interesar: Bogotá presentó plan urgente a la Nación para combatir Virus Sincitial en niños

Al borde del colapso: Bogotá prepara demanda por caos en la salud docente

Desde hace un tiempo, para la Secretaría de Educación lo que se avecina es una verdadera hecatombe en el sistema de salud del Magisterio. Aunque Bogotá, asevera Segovia, ha logrado resistir medianamente esta problemática, lo más probable es que la situación escale de la misma manera que en otras ciudades del país. Incluso, en los servicios de urgencias y de otra índole prestada por particulares ya se evidencia cierta sobrecarga por cuenta de los docentes que buscan allí la atención negada.

Incluso, desde enero de este año, la Fiduprevisora no ha finiquitado el contrato en Bogotá, mediante el cual se realizan los exámenes ocupacionales a los maestros de la ciudad.

Mientras tanto, desde el Fomag sostienen en sus informes de gestión que las quejas por demoras en la atención han disminuido y defienden una cobertura mayor en los servicios de salud desde los cambios del 1° de mayo. Pese a esto, la realidad en las calles y las cifras de entidades como el Distrito les contradicen, y desde la administración estudian la posibilidad de presentar demandas en contra del Ministerio de Educación y el Fomag, alegando el incumplimiento de sus funciones principales y la vulneración del acceso a la salud de los profesores.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.