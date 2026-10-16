Denuncian que conductor de aplicación intentó arrollar a familia con tres menores en Bogotá

Los hechos ocurrieron hacia las 2:00 a. m. de este viernes 16 de octubre, cuando el hombre salió de su establecimiento comercial acompañado de su esposa y sus hijos…

Una discusión por un servicio de transporte solicitado mediante una aplicación terminó en una denuncia contra un conductor que, según el relato de un comerciante, habría intentado arrollar a su familia, incluidos sus tres hijos menores de edad, en el sector de Galerías, en Bogotá.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Los hechos ocurrieron hacia las 2:00 a. m. de este viernes 16 de octubre, cuando el hombre salió de su establecimiento comercial acompañado de su esposa y sus hijos para dirigirse a Suba. Según contó a Noticias Caracol, la familia solicitó un vehículo por aplicación y los menores se subieron cuando llegó el conductor.

Publicidad

Sin embargo, el hombre al volante se habría molestado porque, al parecer, la familia tardó en salir. De acuerdo con el testimonio, les dijo que no prestaría el servicio y les pidió que se bajaran del vehículo. Después de que los niños descendieron, se produjo una discusión y el conductor se marchó.

La situación habría escalado minutos después. Según el comerciante, el conductor dio la vuelta a la manzana y, al ver nuevamente reunida a la familia, aceleró y subió el vehículo al andén, aparentemente con la intención de atropellarlos.

Le puede interesar

“Él no tiró a asustarnos ni nada, tiró fue a matarnos”, afirmó el denunciante durante la entrevista con el medio radial.

De acuerdo con su versión, uno de sus hijos alcanzó a reaccionar y se apartó para evitar que el vehículo lo arrollara. En ese momento también transitaba otro automóvil que pudo verse involucrado en la maniobra.

La familia busca respuestas de la plataforma

El denunciante considera que lo ocurrido podría constituir un intento de homicidio y aseguró que busca identificar al conductor a través de la plataforma en la que solicitó el servicio.

De acuerdo con su tertimonio, la familia espera una respuesta de la aplicación para esclarecer lo sucedido y conocer qué medidas se tomarían frente al conductor. El reporte también señala que la Policía tendría conocimiento del caso.

Hasta la información disponible, no se conoce una respuesta de la plataforma ni una versión del conductor sobre lo ocurrido. Tampoco se han aportado detalles que permitan establecer si existe una investigación formal por estos hechos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.