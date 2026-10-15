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Multicampus de Suba: una obra atrasada, suspendida y con dos plazos que se agotan

El proyecto debía recibir estudiantes desde agosto, pero la llegada de las aulas provisionales se retrasó y después el contrato se suspendió un mes. Ahora corre el tiempo para contratar la sede definitiva y cumplir las condiciones en los terrenos.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
Multcampus Suba, vista aérea.
Multcampus Suba, vista aérea.

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Al empezar agosto se incumplió la primera promesa alrededor del Multicampus Universitario de Suba: la de tener todo listo para recibir el primer grupo de 300 estudiantes, en la que sería la nueva universidad pública del occidente de Bogotá. A pesar de que meses antes se dio un acuerdo entre el gobierno distrital y el nacional que parecía despejar el panorama, la realidad actual es otra y se ve intrincada.

El Multicampus de Suba es una iniciativa conjunta de Nación y Distrito para acercar la educación superior pública a la localidad mediante un…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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