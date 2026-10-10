Deprimido de la calle 100 volvió a inundarse tras las lluvias en Bogotá

La inundación apareció después de las lluvias registradas el viernes en Bogotá y afectó uno de los pasos que distribuyen el tráfico entre la calle 100, la carrera 15 y la avenida…

Tras el torrencial aguacero de la noche del viernes 9 de octubre, y gran parte de la madrugada del 10, el agua cubrió buena parte de la calzada del deprimido de la calle 100 con carrera 15. Los vehículos que atravesaron el punto tuvieron que reducir la velocidad y avanzar con precaución, mientras el Cuerpo Oficial de Bomberos se desplazaba para atender la acumulación.

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La inundación apareció después de las lluvias registradas el viernes en Bogotá y afectó uno de los pasos que distribuyen el tráfico entre la calle 100, la carrera 15 y la avenida NQS. Aunque la Secretaría de Movilidad no anunció un cierre total, sí reportó tránsito lento y un flujo vehicular bajo en el sector.

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¿Qué pasó en el deprimido de la calle 100?

Un video divulgado por Bogotá Tránsito mostró que el agua ocupaba una parte amplia de la vía y obligaba a los conductores a circular lentamente. La afectación se concentró en el deprimido de la calle 100 con carrera 15 y, según el reporte inicial, no se extendía a otros tramos del corredor.

Bomberos acudió al lugar para atender la emergencia. Sin embargo, hasta la tarde de este sábado ninguna entidad distrital había divulgado un balance sobre la cantidad de agua retirada, el tiempo que tomó la intervención o la reapertura completa del paso.

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Tampoco se ha establecido públicamente si el problema se produjo por una obstrucción en los sumideros, una falla del sistema de bombeo, la capacidad de las redes o la cantidad de agua acumulada durante las lluvias. Por ahora, la única causa general mencionada en los reportes corresponde a las precipitaciones que cayeron sobre la capital durante las horas anteriores.

La intersección ya había presentado acumulaciones de agua

La afectación de este sábado no es el primer episodio de agua acumulada registrado durante 2026 en la intersección de la calle 100 con carrera 15.

El 27 de enero, la Secretaría de Movilidad reportó un encharcamiento en ese mismo sector durante una jornada de lluvias que afectó diferentes vías de Bogotá. Asimismo, el 2 de febrero volvió a incluir la carrera 15 con calle 100 entre los corredores con acumulaciones de agua.

En mayo también se presentó una emergencia relacionada con las redes pluviales y sanitarias en una de las conectantes de la intersección. Ese episodio obligó a implementar un cierre temporal mientras se adelantaban trabajos sobre el sistema de alcantarillado.

Los antecedentes muestran que el sector ha registrado varias afectaciones relacionadas con las lluvias y las redes durante el año. No obstante, las autoridades todavía no han informado si el episodio de este sábado está relacionado con aquellas fallas o si corresponde a una situación diferente.

La inundación no ocurrió en la obra de la carrera Séptima

La emergencia se presentó en la calle 100 con carrera 15, a más de un kilómetro del puente de la calle 100 con carrera Séptima que actualmente está siendo desmontado.

Desde el 13 de septiembre, el Distrito mantiene cerradas varias conexiones de la intersección de la Séptima para construir un puente más largo y ancho, acompañado de pasos deprimidos para el tránsito mixto. Estas obras hacen parte de un contrato diferente y no corresponden al punto que se inundó este sábado.

En los alrededores de la carrera 15 sí se desarrollan intervenciones asociadas con la construcción de la troncal de TransMilenio de la avenida 68. Durante septiembre se implementaron cierres en algunas conectantes de la calle 100, aunque hasta ahora el Distrito no ha relacionado esas obras con la acumulación de agua.

Se esperan nuevas lluvias durante la tarde y la noche

El pronóstico para este sábado mantiene la posibilidad de precipitaciones en Bogotá. Después de una mañana mayormente nublada, se esperan lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde, con posibilidad de mayor intensidad en horas de la noche, especialmente en sectores del norte y occidente.

Ese panorama puede generar nuevos encharcamientos en diferentes corredores. Por esta razón, el IDIGER recomienda evitar el paso por zonas inundadas, reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y reportar acumulaciones profundas de agua mediante la Línea de Emergencias 123.

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Cuando el nivel del agua impida observar la superficie de la vía, los conductores no deben intentar atravesar el punto. Bajo el agua pueden encontrarse huecos, objetos, alcantarillas destapadas o corrientes capaces de afectar la estabilidad del vehículo.

Quienes deban circular por la calle 100 pueden consultar previamente los reportes de Bogotá Tránsito y el Sistema de Alerta Bogotá. Hasta el último informe conocido, la Secretaría de Movilidad no había establecido un desvío obligatorio, pues la vía conservaba circulación con precaución.

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#BOGOTÁ. Debido a las fuertes lluvias de las últimas horas se presenta inundación en el deprimido de la calle 100 con carrera 15. Cuerpo de Bomberos atienden la situación. Se registra tránsito vehícular lento en el punto. pic.twitter.com/H8krQ2NEQt — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 10, 2026

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