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Un mes para probar otra salida al trancón que castiga la Calle 13

Un piloto de un mes reorganiza el tráfico entre Mosquera y Bogotá para intentar reducir los tiempos de entrada por la Calle 13. La medida llega a un corredor que mueve 164.000 viajes diarios entre Sabana Occidente y la capital y cuyo problema de congestión lleva años documentado.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
Cll 13 con cra 128, punto neurálgico del pilóto.
Cll 13 con cra 128, punto neurálgico del pilóto.

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Cada mañana, aunque parezca una escena repetida en todos los corredores de ingreso a la ciudad, la Calle 13 se convierte en un escenario de ruido, polución y tráfico ceñido entre Bogotá y la Sabana de Occidente. Carros particulares, buses, motocicletas y camiones intentan avanzar entre el polvo, los transeúntes y la estrechez de algunos puntos de una vía por la que se realizan, en promedio, 164.000 viajes diarios entre Sabana Occidente y Bogotá. Solo durante la hora pico de la mañana ingresan a la capital 14.391 vehículos y una persona que…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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Comentarios
  • Héctor(20578)Hace 1 hora
    La entrada a Bogotá por la 13 y la 13 misma hasta Puente Aranda son una vergüenza. Los resposables son los alcaldes de Bogotá, los gobernadores de Cundinamarca y la Concesión del Peaje. Hay estudios y estudios, de ahí no pasan. La llegada a Bogota desde 3 Esquinas es avenida de ciudad intermedia. Igual es la llegada desde Siberia hasta el Puente de Guadua.
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