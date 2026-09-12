Deprimido en la Av. 68 alcanza un 99 % de avance: conectará con la troncal Av. Américas

Esta integración mejorará significativamente los tiempos de desplazamiento hacia el centro y el norte de la ciudad. De acuerdo con el reporte de actividades del IDU, ya finalizó la construcción de la estructura y la instalación de las losas de circulación. A la fecha, seavanza en la…

Este viernes, el IDU informó de los avances en la obra de la troncal Avenida 68. Desde el Grupo 3, el director indicó que el paso deprimido, que conectará únicamente a los buses de Transmilenio entre la Av. Américas y la Av. 68, ya alcanza un 99,93 % de avance.

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Esta integración mejorará significativamente los tiempos de desplazamiento hacia el centro y el norte de la ciudad. De acuerdo con el reporte de actividades del IDU, ya finalizó la construcción de la estructura y la instalación de las losas de circulación. A la fecha, se

avanza en la instalación de soportes para el alumbrado público al interior del deprimido.

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“El paso deprimido, cuando llegó esta Administración, estaba alrededor del 12 % de avance y ya estamos en el 99 %. Esta estructura tiene más de 500 metros de largo y ocho de ancho. La instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán ha sido clara: este año tenemos que conectar la av. Ciudad de Cali y la av. Las Américas con la av. 68, y conectarnos con la calle 26, hasta la estación de Museo Nacional”, explicó el director del IDU, Orlando Molano.

El Grupo 3, que será puesto al servicio de los bogotanos a finales de este año, tiene una extensión de 1,04 kilómetros y registra importantes avances; entre los principales hitos, se destaca la estación Colegio Nicolás Esguerra de TransMilenio, ubicada frente a la calle 11, que alcanza un 99,96 % de avance. La estación ya cuenta con la estructura terminada, las puertas instaladas y las conexiones internas culminadas, y actualmente se adelanta el trámite para su energización definitiva. Asimismo, el nuevo puente peatonal de la av. 68 con calle 9C se encuentra terminado y en operación desde marzo de 2025.

Troncal de la Av. 68 alcanza un 87 % de avance

Las obras de la Av. 68 ya completaron más del 87 % de avance general de obra. En sus más de 17 kilómetros, contará con 21 estaciones de Transmilenio, ocho puentes vehiculares, ocho deprimidos, 11 puentes para peatones y ciclorruta. Además, se construyen más de 320 mil m² de espacio público y 166 mil m² de zonas verdes.

Desde el IDU informaron que prevén habilitar los primeros buses de Transmilenio en diciembre de este año, mientras que la entrega completa del corredor se espera para 2027.

A detalle, los grupos 2, 4, 5 y 7, son los más avanzados y ya superan el 90 % de avance de obra. El grupo 1, que va entre la Autopista Sur y la calle 18 sur, tiene un avance de 75,16%. Mientras tanto, los grupos 6, 8 y 9 registran un avance superior al 76 %.

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