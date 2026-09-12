Deprimido en la Av. 68 alcanza un 99 % de avance: conectará con la troncal Av. Américas

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Este viernes, el IDU informó de los avances en la obra de la troncal Avenida 68. Desde el Grupo 3, el director indicó que el paso deprimido, que conectará únicamente a los buses de Transmilenio entre la Av. Américas y la Av. 68, ya alcanza un 99,93 % de avance.
Esta integración mejorará significativamente los tiempos de desplazamiento hacia el centro y el norte de la ciudad. De acuerdo con el reporte de actividades del IDU, ya finalizó la construcción de la estructura y la instalación de las losas de circulación. A la fecha, se
avanza en la instalación de soportes para el alumbrado público al interior del deprimido.
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“El paso deprimido, cuando llegó esta Administración, estaba alrededor del 12 % de avance y ya estamos en el 99 %. Esta estructura tiene más de 500 metros de largo y ocho de ancho. La instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán ha sido clara: este año tenemos que conectar la av. Ciudad de Cali y la av. Las Américas con la av. 68, y conectarnos con la calle 26, hasta la estación de Museo Nacional”, explicó el director del IDU, Orlando Molano.
El Grupo 3, que será puesto al servicio de los bogotanos a finales de este año, tiene una extensión de 1,04 kilómetros y registra importantes avances; entre los principales hitos, se destaca la estación Colegio Nicolás Esguerra de TransMilenio, ubicada frente a la calle 11, que alcanza un 99,96 % de avance. La estación ya cuenta con la estructura terminada, las puertas instaladas y las conexiones internas culminadas, y actualmente se adelanta el trámite para su energización definitiva. Asimismo, el nuevo puente peatonal de la av. 68 con calle 9C se encuentra terminado y en operación desde marzo de 2025.
Troncal de la Av. 68 alcanza un 87 % de avance
Las obras de la Av. 68 ya completaron más del 87 % de avance general de obra. En sus más de 17 kilómetros, contará con 21 estaciones de Transmilenio, ocho puentes vehiculares, ocho deprimidos, 11 puentes para peatones y ciclorruta. Además, se construyen más de 320 mil m² de espacio público y 166 mil m² de zonas verdes.
Desde el IDU informaron que prevén habilitar los primeros buses de Transmilenio en diciembre de este año, mientras que la entrega completa del corredor se espera para 2027.
A detalle, los grupos 2, 4, 5 y 7, son los más avanzados y ya superan el 90 % de avance de obra. El grupo 1, que va entre la Autopista Sur y la calle 18 sur, tiene un avance de 75,16%. Mientras tanto, los grupos 6, 8 y 9 registran un avance superior al 76 %.
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