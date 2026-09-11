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Muertes viales en Bogotá suben 29,6 %: mayo y junio aceleraron el repunte 

Las muertes en las vías de Bogotá crecieron por encima del promedio nacional. La ANS, en el primer semestre de 2026, muestra que el deterioro se aceleró al final del semestre y que los motociclistas volvieron a ser las principales víctimas. 

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
11 de septiembre de 2026 – 04:00 p. m.
Las muertes viales en Bogotá continúan en aumento.
Levantamiento de un cuerpo, causado por un siniestro vial.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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De nuevo, centenares de historias, familias y proyectos se destruyeron tras un siniestro vial en las calles de Bogotá. Las cifras volvieron a crecer y el panorama es cada vez más desfavorable. Durante los primeros seis meses de 2026, se contabilizaron 368 muertes en siniestros viales, frente a 284 registradas en el mismo periodo del año pasado. La diferencia representa 84 víctimas más y un crecimiento del 29,6 %, según las cifras preliminares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La capital tuvo el mayor aumento absoluto entre las…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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