Desmantelan banda criminal de extintegrantes del Tren de Aragua: extorsionaban en Engativá

Cámaras de seguridad captaron a varios integrantes disparando en las fachadas de las casas de las víctimas. Foto: Policía de Bogotá

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Algunos meses después de los recientes golpes al ‘Tren de Aragua’ en Bogotá, algunas facciones residuales derivadas de la organización multicrimen se han intentado tomar el control de zonas críticas de la ciudad. En esa disputa, ‘El Hampa’ o ‘Antitren’, banda delincuencial compuesta por exintegrantes, intentaron sembrar terror en Engativá.

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Nuevo golpe al crimen organizado

Las autoridades presentaron a tres capturados de esta estructura criminal, resultado de un operativo adelantado por el GAULA de la Policía. Entre los detenidos está alias ‘Javi’, señalado como coordinador de la estructura en Engativá, y alias ‘Johngel’ y ‘Merlín’, quienes, de acuerdo con la investigación, se encargaban de distribuir panfletos intimidatorios y realizar las amenazas contra comerciantes del barrio Unir.

El temor como ‘modus operandi’

Según la Policía, el grupo exigía a los comerciantes pagos de entre $15 y $20 millones a cambio de no atentar contra ellos ni contra sus establecimientos. Las amenazas eran realizadas mediante panfletos y mensajes enviados por WhatsApp. Cuando las víctimas se negaban a pagar, los integrantes de la organización presuntamente atacaban con armas de fuego las fachadas de los negocios durante la noche.

Uno de los casos más recientes habría ocurrido contra una vidriería del sector. La fachada del establecimiento recibió múltiples impactos de bala después de que sus propietarios se negaran a pagar la cuota extorsiva exigida por la organización.

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La investigación permitió establecer, según la Policía, que al menos cinco comerciantes habrían sido víctimas de esta estructura. Con las capturas, las autoridades aseguran haber afectado una renta criminal estimada en más de $20 millones mensuales. Durante el procedimiento también fueron incautados una granada, un teléfono celular y varios panfletos alusivos al grupo delincuencial.

Los tres hombres fueron presentados ante un juez de control de garantías y judicializados por los delitos de extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Tras las audiencias, el juez ordenó su medida de aseguramiento en un centro carcelario.

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