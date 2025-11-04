Desmantelan red de medicamentos falsificados: más de 5.700 unidades incautadas

En las localidades de Los Mártires y Fontibón, las autoridades incautaron más de 5.700 unidades de medicamentos falsificados o con registro sanitario vencido, además de 6.207 unidades de empaques también falsificados. El valor comercial de la mercancía supera los COP $56 millones. Foto: Secretaría de Seguridad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía y el INVIMA, desmanteló dos puntos en donde se elaboraban y distribuían medicamentos falsificados para ser distribuidos en múltiples sitios de la capital del país. Los operativos se realizaron en una bodega y un local comercial ubicados en las localidades de Los Mártires y Fontibón, en el centro y el occidente de la ciudad, respectivamente.

Le puede interesar: Autoridades investigan a Before Club, último lugar visitado por Jaime Esteban Moreno

La investigación comenzó tras una denuncia ciudadana recibida a través de la Línea Anticontrabando 159. Durante los allanamientos se incautaron 5.730 unidades de medicamentos falsificados y con registro sanitario vencido, así como 6.207 empaques primarios y secundarios con un valor comercial aproximado de COP $56 millones.

Entre los productos hallados había analgésicos, antibióticos y material profiláctico, la gran mayoría sin autorización sanitaria o vencidos.

Peritos y representantes de laboratorios como Novartis, VITAMAC, Opella y Tecnoquímicas confirmaron que los lotes no aparecen en sus sistemas de control, por lo que todo indica que serían falsificados.

Las muestras serán analizadas en laboratorios especializados para determinar su composición y riesgos para la salud. El INVIMA confirmó, además, que varios productos no contaban con registro sanitario y que algunos presentaban alertas por riesgo para los consumidores.

El hallazgo evidencia cómo estructuras ilegales ponen en riesgo la salud de los colombianos al fabricar y vender medicamentos fuera de la normativa. La Policía y la Fiscalía anunciaron que continuarán investigando otros posibles puntos de distribución en la ciudad y en el país.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con medicamentos falsificados o contrabando a la Línea Anticontrabando 159, al correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co o a la línea 3203022222, disponibles las 24 horas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.