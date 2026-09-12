Cerca de 40 funcionarios participaron en la intervención, entre ellos personal de la Secretaría de Seguridad, el IDU, la Alcaldía…

Durante el operativo, las autoridades también encontraron elementos relacionados con el consumo de estupefacientes. La Policía incautó dos machetes y un celular .

El Distrito intervino un cambuche instalado debajo del puente de la calle 170 con carrera 15, en Usaquén , donde encontró muebles, colchones, utensilios de cocina, ropa y otros elementos que habían convertido el lugar en una especie de vivienda improvisada.

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Desmontan “apartamento” bajo un puente en Usaquén: tenía muebles y colchones

Cerca de 40 funcionarios participaron en la intervención, entre ellos personal de la Secretaría de Seguridad, el IDU, la Alcaldía Local de Usaquén, el DADEP, la UAESP, Aguas de Bogotá, Integración Social y la Policía Metropolitana.

Las entidades desmontaron cuatro estructuras no convencionales y retiraron aproximadamente seis toneladas de residuos acumulados debajo del puente.

En el lugar permanecía un habitante de calle. Según el Distrito, Integración Social le ha ofrecido en varias ocasiones servicios como hogares de paso y acompañamiento psicosocial.

La jornada permitió recuperar alrededor de 200 metros cuadrados de espacio público. Al finalizar, las autoridades sellaron el acceso para evitar una nueva ocupación.

La Secretaría de Seguridad señaló que continuará interviniendo este tipo de puntos con jornadas de limpieza, retiro de estructuras y atención social para mejorar las condiciones de convivencia y seguridad.

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