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Vandalismo del 11 de septiembre reabre debate por reparación de actos vandálicos

Encapuchados vandalizaron buses, fachadas y otros bienes durante las protestas del 11 de septiembre. El Distrito ya ha destinado más de $1.300 millones desde 2024 a recuperar monumentos afectados.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
12 de septiembre de 2026 – 04:37 p. m.
Los desmanes del 11 de septiembre dejaron nuevas afectaciones en la ciudad y reabrieron el debate sobre cuánto cuesta reparar los bienes vandalizados.

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La jornada de protestas del viernes 11 de septiembre volvió a dejar daños en Bogotá. Videos difundidos en redes sociales mostraron a encapuchados grafiteando fachadas y vandalizando buses de TransMilenio mientras las manifestaciones avanzaban por distintos puntos de la ciudad.

Los nuevos hechos reabrieron la discusión sobre cuánto le cuesta a Bogotá reparar el patrimonio afectado. Una respuesta del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) a un derecho de petición de la concejal Diana Diago muestra que el Distrito ha destinado más de $1.300 millones entre 2024 y lo corrido de 2026 a intervenir monumentos y bienes muebles afectados por acciones como vandalismo o hurto.

Solo en 2024, el IDPC realizó 106 intervenciones sobre 70 bienes por $500,6 millones. En 2025 ejecutó otras 81 intervenciones sobre 52 bienes, con un costo de $634,9 millones.

En lo corrido de 2026, con corte al 15 de junio, la entidad reportó 43 intervenciones sobre 29 bienes por otros $201,3 millones.

Reparar los daños cuesta cada vez más

Los registros del IDPC muestran que este gasto no empezó en la actual administración. En 2020 destinó $192 millones; en 2021, $449 millones; en 2022, $389 millones, y en 2023, $359 millones.

Sin embargo, 2025 registra el mayor gasto anual de toda la serie presentada por la entidad, con más de $634 millones destinados a estas intervenciones.

Diago señaló además que el monumento Longos encabeza, según su denuncia, los bienes que más recursos han requerido entre 2024 y 2026, con cerca de $170 millones invertidos.

“Una cosa es protestar y otra muy diferente vandalizar”, afirmó la concejal, quien pidió al alcalde Carlos Fernando Galán, a la Secretaría de Seguridad y a la Policía reforzar las acciones para identificar a quienes dañan el patrimonio.

Proponen que responsables asuman el costo

La concejal también recordó que radicó un proyecto de acuerdo para que quienes ocasionen daños al patrimonio público respondan por su reparación.

La iniciativa plantea incluso suspender beneficios distritales como becas, subsidios o auxilios económicos hasta que los responsables reparen los daños ocasionados.

La discusión vuelve a tomar fuerza tras los desmanes del viernes, cuando encapuchados atacaron bienes públicos y privados durante las manifestaciones. Mientras las autoridades establecen el balance de esa jornada, las cifras del IDPC muestran que recuperar el patrimonio vandalizado ya le ha costado a Bogotá más de $1.300 millones en menos de tres años.

Lea más: Reforma Tributaria de Bogotá: ¿Se impondrán los reparos o la necesidad del Distrito?

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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