35.000 metros cuadrados y la recuperación de inmuebles históricos del sector, entre ellos La Flauta, La Milla y La Facultad de Medicina, fueron entregados para la creación, la circulación…

Casi tres semanas después de lo prometido por el alcalde Galán en su cuenta de X: "El 14 de noviembre entregaremos la etapa 1″ , este viernes oficialmente se entregó la primera etapa de la nueva cara del bautizado Bronx Distrito Creativo (BDC), tras 10 años de su intervención con la fuerza pública y serias dudas sobre vulneraciones a los derechos humanos.

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35.000 metros cuadrados y la recuperación de inmuebles históricos del sector, entre ellos La Flauta, La Milla y La Facultad de Medicina, fueron entregados para la creación, la circulación cultural y el encuentro ciudadano.

A detalle, el antiguo edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y principal inmueble patrimonial del conjunto fue restaurado y albergará espacios destinados a la circulación y comercialización de emprendimientos de sectores como joyería, moda, orfebrería, carpintería, turismo cultural y producción audiovisual. Estos espacios también permitirán presentaciones de artes vivas, música, teatro y exposiciones.

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La Milla, antiguo tramo de la carrera 15, será un espacio único en Colombia y Latinoamérica por su escala para cerca de 4.000 personas y sus condiciones arquitectónicas, diseñado para conciertos, pasarelas, circo y actividades culturales, que requieren infraestructuras poco comunes en la ciudad. Por su parte, La Flauta se proyecta como un espacio de innovación, formación y fortalecimiento de emprendimientos creativos, con talleres, maquinaria y procesos de capacitación.

Las obras también incluyeron la restauración de murales y la actualización de redes técnicas. En el conjunto del proyecto se recuperaron más de 520 puertas y ventanas, además de 660 balaustres.

Hubo hallazgos arqueológicos

Con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), las obras permitieron el hallazgo de 110.924 objetos que documentan la ocupación del territorio desde las épocas prehispánica y colonial hasta la Bogotá contemporánea.

Por ejemplo, se encuentran vestigios de infraestructura hídrica colonial, botijas peruleras, documentos manuscritos y cerámica prehispánica carbonizada. Un equipo de 13 personas, cinco profesionales y ocho auxiliares, realizó el análisis técnico, la conservación preventiva y el registro especializado, con un ritmo de clasificación superior a 5.000 objetos al mes.

Etapa II: lo que viene ahora

La etapa II de la transformación del antiguo bronx inició el pasado mes de febrero y, al 31 de octubre, registra un avance físico del 13 %.

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El cambio incluirá dos niveles de sótanos con 181 parqueaderos, una nueva superficie pública y una conexión vertical con La Esquina Redonda a la que la Fuga define como “el alma y el corazón del Distrito Creativo”. Su entrega está prevista para el primer semestre de 2028.

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