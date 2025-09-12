Discusión sobre desmanes en la U. Nacional llega al Concejo de Bogotá

Problemas de movilidad en la NQS con calle 45. Foto: Tránsito

La situación en la sede de la Universidad Nacional en Bogotá se está saliendo de control. A los desmanes habituales de cada semana, en la que millones de ciudadanos se ven perjudicados por los bloqueos en la NQS y la calle 26, se sumó una fuerte explosión el jueves 11 de septiembre, en el edificio de sociología, que dejó a una persona herida y obligó a la evacuación del campus.

Por varios meses, los jueves se han convertido en el día predilecto para convertir las inmediaciones del recinto universitario en un escenario de batalla campal, en donde funcionarios del distrito, uniformados de la Policía, y hasta los mismos encapuchados han resultado lesionados.

Asimismo, las últimas dos semanas, el tema de los desmanes se ha complicado por el uso de objetos cortopunzantes, como hachas, y de explosivos que fueron arrojados contra los buses articulados de Transmilenio.

En respuesta a todo lo anterior, en el Concejo de Bogotá se acaba de proponer el agendamiento de un debate de control político para debatir sobre las acciones que están tomando las autoridades para lidiar con esta situación.

La discusión fue puesta en la mesa del cabildo por el concejal Julián Espinosa, de la bancada verde, quien mostró su preocupación por los eventos del jueves pasado, y aseguró tener información clave para entregar a las autoridades distritales para mitigar los impactos de los actos vandálicos de todas las semanas.

“La violencia y los hechos que causan terror no pueden normalizarse en calles ni centros educativos. Bogotá no puede seguir siendo escenario de disturbios y bloqueos que paralizan la ciudad y ponen en riesgo la vida de estudiantes y ciudadanos. Es clave detener estos actos terroristas”, manifestó el mandatario.

La solicitud fue recibida por el presidente de la corporación, el concejal Samir Abissambra, quien deberá evaluarla e incluirla, posteriormente, en la agenda del concejo. En este sentido, dado el cronograma actual de sesiones en el recinto de los comuneros, el debate podría ser programado para las últimas dos semanas de septiembre.

Por otro lado, de manera reiterativa, el Distrito ha hecho un llamado a las autoridades universitarias a que refuercen las medidas de control en el campus, especialmente en lo relacionado con el control de explosivos. Aunado a lo anterior, las autoridades de la capital han resaltado que su jurisdicción termina en donde comienzan las puertas del campus, en vista de la autonomía universitaria, por lo cual han hecho diversos llamados al Ministerio de Educación para trabajar en equipo.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.