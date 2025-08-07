Hasta la música fue excusa de los barristas para la violencia en el Movistar Arena

En la noche del 6 de agosto se registró una batalla campal, en el Movistar Arena, donde iba a tocar el grupo Damas Gratis. El saldo final fue de cuatro heridos y un barrista muerto. Foto: Cortesía

Lo que sería una fiesta de cumbia villera en Bogotá, con la presentación del grupo argentino Damas Gratis en el Movistar Arena, se convirtió en un concierto de golpes y puñaladas, antes de que se oyera el primer acorde. En la noche del 6 de agosto, supuestas hinchas del fútbol, que encuentran en cualquier actividad una excusa para la violencia, protagonizaron una batalla campal, que dejó cinco heridos y un muerto. El concierto, inevitablemente, lo tuvieron que cancelar.

De momento, no se tienen identificados a los que detonaron la confrontación, pero sí que los altercados comenzaron en la platea y se propagaron por tribunas y pasillos, y siguieron a las afueras del recinto. Asistentes y videos que circulan en redes dan testimonio de cómo varios jóvenes se agredieron a puños, con armas blancas y objetos, que iba arrancando de la infraestructura del lugar.

Lo que prometía ser una noche de fiesta al ritmo de la cumbia villera terminó en caos. El concierto del grupo argentino Damas Gratis, programado en el Movistar Arena de Bogotá, fue cancelado luego de una fuerte riña protagonizada, presuntamente, por hinchas de distintos equipos… pic.twitter.com/bfUTL1fKpR — El Espectador (@elespectador) August 7, 2025

El caos comenzó temprano, el día del evento, con el intento de ingreso forzado por la puerta 5 del recinto, de sujetos que no tenían boleta para el concierto. Luego, llegaron los disturbios, situación que evidentemente desbordó la logística y la seguridad del evento. Tras al menos cuarenta minutos de enfrentamientos, gestores de diálogo y unidades de la UNDMO (antiguo ESMAD) lograron restablecer el orden y evacuar el 95% de los asistentes a las 10:15 p.m.

El desenlace: la muerte de Sergio Blanco, miembro de la Guardia Albi-Roja Sur de Independiente Santa Fe. Según relató Diego González, líder distrital de esta barra, a diferentes medios, Blanco fue presuntamente atropellado por un vehículo en la calle 63, mientras huía de los disturbios en las afueras del Movistar Arena. A esta tragedia, se suma 20 heridos y el traslado de cuatro heridos a centros médicos como San José Infantil, Hospital de Engativá y SAMU 68, la mayoría en estado estable. En total, se reportaron al menos cinco personas heridas con armas cortopunzantes.

Advertencias

El asunto, es que, al parecer, desde mucho antes hubo alertas de que el Movistar Arena iba a ser una olla a presión. Al menos, así lo indicó la concejal Heidy Sánchez, a través de sus redes sociales, al decir que no fue un hecho aislado ni imprevisible, sino resultado de negligencia institucional. “Pese a los antecedentes que se advirtieron en las mesas de trabajo con los consejos de barras, donde se expusieron los riesgos y recomendaciones de las barras populares, las autoridades actuaron como si nada fuera a pasar”.

Y es que, se sabía que la música de agrupación estaba directamente ligada a las barras bravas del fútbol, en especial, de las barras de Millonarios y Santa Fe. Damas Gratis es referente de la cumbia villera, género que narra la vida en la periferia urbana y todos sus males. En Colombia, viene creciendo sus seguidores, en especial entre los hinchas, que adaptan las canciones de este grupo para cánticos de estadio. Por eso se preveía que, a diferencia de lo que ocurre en el estadio, donde están separados por varias tribunas de distancia, en el Movistar los barristas terminaran mezclados en el recinto, activando una bomba de tiempo.

Lo ocurrido en el Movistar Arena antes del concierto de Damas Gratis no es un hecho aislado ni imprevisible, es el resultado de una evidente negligencia institucional.



Pese a los antecedentes advertidos en las mesas de trabajo con los Consejos de Barras, donde se expusieron con… — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) August 7, 2025

“Se aceptaron superficialmente las recomendaciones sin implementar medidas reales de prevención, sin garantizar condiciones seguras de ingreso, y sin establecer un protocolo diferencial para el manejo de multitudes que ya había sido previsto por quienes conocen los territorios y dinámicas sociales de estos eventos. No se trató de falta de información, sino de desinterés institucional”, agregó la concejal.

Por su parte, la abogada Isabel Fajardo respaldó la denuncia de la concejal al indicar que “las barras organizadas solicitaron el martes una reunión con el Movistar Arena y la administración, finalmente no se dio ni aceptaron las recomendaciones. La negligencia institucional también es responsable de lo que sucedió anoche previo al concierto”.

Según Diego González, líder de la barra "Guardia Albirroja", desde el 15 de julio, se le advirtió a la @GobiernoBTA los riegos enormes que se corrían con la forma como se estaba planificando la realización del concierto de Damas Gratis.

Juntar en un solo escenario, barras… pic.twitter.com/YCt3IlIMXW — Jose Cuesta Novoa (@jcuestanovoa) August 7, 2025

El concejal José Cuesta contó que, Diego González, líder de la barra Guardia Albirroja, se le advirtió desde el 15 de julio al Distrito los riegos. “Juntar en un solo escenario, barras futboleras contrarias, implicaba adelantar un proceso de diálogo a fondo, a fin de lograr un pacto de convivencia pacífica para la realización del espectáculo musical”. Y agregó que un concierto de esta naturaleza exigía un operativo de gran envergadura, con espacios de diálogo, aumento de la seguridad y equipos de gestores de convivencia, pero no se hizo.

Ante los hechos, la Secretaría de Gobierno rechazó los sucesos e inició la recopilación de evidencias y material audiovisual, tanto dentro como en los alrededores del Movistar Arena, para identificar a los responsables de los actos violentos. El alcalde Carlos Fernando Galán, por su parte, calificó los hechos como “absolutamente repudiables” y lamentó la muerte de Blanco, enfatizando que este tipo de violencia no puede ser aceptado como normal.

🟡🔴 #Comunicado - Secretaría Distrital de Gobierno rechaza hechos que alteraron el orden público en el Movistar Arena. pic.twitter.com/vYTy5IONsP — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) August 7, 2025

Ayer se realizó una reunión con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena y funcionarios de la Alcaldía para finalmente tratar de esclarecer lo sucedido. La ciudad queda con la tarea de investigar a fondo este incidente y garantizar que eventos futuros prioricen la seguridad, especialmente cuando se conoce el potencial de conflictos entre grupos específicos. La tragedia pone de relieve la necesidad de una gestión más rigurosa y protocolos diferenciales que atiendan las dinámicas sociales inherentes a ciertos eventos masivos, evitando que la fiesta se convierta en una pesadilla.

