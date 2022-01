Distrito apeló decisión que anuló la creación del operador público de transporte

La creación del operador público fue declarada nula debido a que el Distrito no presentó un estudio que justificará su entrada al mercado.

Horas después de que se conociera que un juez administrativo declaró nula la creación de un operador público de transporte en Bogotá, el Distrito anunció que apelará esta decisión ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que contará con un término de 20 días hábiles para tomar un decisión en última instancia sobre una de las apuestas de la administración para mejorar el transporte público de la capital.

Esta medida llega luego de que el juez sexto administrativo declaró como nulo el artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024, aprobado por el Concejo de Bogotá en el Acuerdo 761 de 2020, que autoriza la creación de un operador público del transporte público en la ciudad.

Según la demanda del artículo presentada por los operadores privados de transporte, la iniciativa del Distrito no debe prosperar ya que no se presentó un estudio para justificar la creación de dicha entidad, que por ley, al ser descentralizada, no solo necesita la autorización del cabildo para ser creada, sino que debe existir un estudio que justifique la medida.

“El argumento fue que el artículo se expidió sin contar con un estudio demostrativo que justificara la iniciativa, requisito que está previsto en el artículo 69 de la Ley 489 de 1998. El juez 6 administrativo de Bogotá, en su análisis jurídico del artículo consideró que en efecto ese estudio se necesitaba, así que anuló el artículo en primera instancia”, aseguró Felipe Bastidas, el abogado que interpuso la demanda.

Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el juez estaría aplicando de manera incorrecta la Ley 489 de 1998, en la cual se requieren estudios para la creación directa de entidades por parte del Concejo de Bogotá. En este caso, según el Distrito, con la creación del Operador Público de Transporte lo que se otorgó fue la creación de una entidad descentralizada indirecta.

#AEstaHora: Declaraciones del Secretario de Movilidad @felipe_ramir sobre la creación del operador público en Bogotá.#MuéveteBienInformado pic.twitter.com/koAY2dVE1o — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) January 19, 2022

De esta manera, la Alcaldía apelará el caso en segunda instancia y además aseguró que agotará todos los recursos legales disponibles para defender la medida. “Sabíamos que la creación del operador público no sería fácil por todos los intereses que suscita. Sin embargo, estamos convencidos de las ventajas del mismo, en la operación del sistema y, por consiguiente, en que los usuarios tengan un mejor servicio”, aseguró el secretario de Movilidad, Felipe Ramírez.

Así mismo, el Distrito señaló que el nuevo operador público busca aumentar la cobertura del servicio, ya que existen zonas de la ciudad que han sido licitadas varias veces sin que un privado presente interés, lo que limita la prestación del servicio en la ciudad.

