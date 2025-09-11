No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Agéndese: más de 2.000 cupos gratuitos para esterilizaciones de mascotas en Bogotá

Habrá jornadas móviles y puntos fijos de esterilización. Así puede agendar su turno.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
11 de septiembre de 2025 - 07:02 p. m.
Animales en Bogotá
Animales en Bogotá
Foto: Alcaldía de Cali
Para este mes de septiembre el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), habilitó más de 2.000 cupos gratuitos de esterilización para animales de compañía en la ciudad.

¿Cómo será y en dónde?

De acuerdo con el instituto, los procedimientos se realizarán en dos puntos fijos y jornadas móviles.

  • Por un lado, 500 de estos procedimientos se realizarán en el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal (UCA), en la Carrera 106A #67-02, del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.
  • Otros 500 turnos se despacharán en la Universidad Nacional, en la Carrera 45 #26-85, en el Edificio Uriel Gutiérrez.
  • Adicionalmente, los otros 1.000 cupos restantes estarán disponibles en las jornadas móviles que recorrerán las localidades de: Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Fontibón, La Candelaria, Santa Fe, Barrios Unidos, Tunjuelito, Usaquén, Kennedy, Usme, Antonio Nariño, San Cristóbal, Engativá, Rafael Uribe y Los Mártires.

Las jornadas serán gratuitas y se realizarán a través de Unidades Móviles Quirúrgicas, en las que atenderán a los animales en condición de calle y aquellos que pertenecen a hogares de estratos 1, 2 y 3.

“Queremos que cada vez más familias tengan acceso a un servicio gratuito y de calidad que aporta al control poblacional y, sobre todo, al bienestar de los animales de compañía en la ciudad”, aseguró Antonio Hernández Llamas, director general del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Cabe resaltar que, los cupos los entregarán a personas mayores de edad identificadas con cédula de ciudadanía y que residan en Bogotá. Estas personas podrán agendar máximo dos turnos de atención.

¿Qué requisitos se necesitan?

  • Los animales deben estar en buen estado de salud y en ayuno: 3 horas para líquidos y 8 horas para sólidos.
  • Tener entre 4 meses y 8 años de edad.
  • Las hembras no deben estar en celo ni gestación.
  • El ciudadano que agenda y asiste debe ser mayor de edad.

Para el día del turno, deben llevar los siguientes papeles:

  • Turno asignado.
  • Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
  • Fotocopia de un recibo público no mayor a dos meses.
  • Si es gato: guacal obligatorio.
  • Si es perro: collar y traílla (bozal si es de raza de manejo especial).
  • En todos los casos: cobija y collar isabelino.

¿Cuáles son los beneficios?

Este procedimiento trae consigo algunos beneficios:

  • En hembras: evita embarazos indeseados, previene infecciones uterinas, reduce tumores mamarios, mejora la calidad de vida y elimina el celo. 
  • En machos: disminuye la posibilidad de tumores hormonales, reduce la agresividad y corrige conductas inadecuadas. En general, reduce el nacimiento de animales en situación de vulnerabilidad en nuestra ciudad.

¿Cómo acceder al servicio?

Para agendar los turnos, las personas interesadas deben ingresar a la página web de la entidad para registrarse y solicitar el respectivo turno de atención, el cual le será notificado vía correo electrónico o mensaje de texto.

Así mismo, podrán acercarse a SuperCADES: Manitas, Suba y Américas (presentando copia de cédula y recibo de servicio público de estrato 1, 2 o 3) o comunicarse a la línea fija 6 477 117 para agendar turnos.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
