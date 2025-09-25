Economía y el turismo de Bogotá se fortalecen: estudio lo demuestra con datos

Este sector aporta el 12,5% del PIB local. Foto: Cortesía

En la ciudad, el Distrito lanzó el libro ‘Bogotá en Cifras Edición 2025’, el cual detalla cifras claves de la transformación económica de la ciudad. Además, según indicaron, esta publicación no busca solo traducir los grandes números en información útil para los bogotanos, sino también evidenciar cómo avanza la capital.

Lo anterior, con referente a su reactivación, liderando en sectores estratégicos y nuevas oportunidades.

¿Qué dice el informe?

Según los datos, la ciudad cuenta con una participación del 25% sobre el PIB nacional. De la mano, en 2024 y en el primer trimestre de 2025 la ciudad presentó datos de aumento y esto se ve reflejado en el tejido empresarial, con un registro de 426.881 empresas activas, de las cuales el 99,3% son mipymes.

Inclusive, en 2024, la ciudad conformó 66.961 nuevas empresas, de las cuales el 42,4% tienen representación legal femenina.

¿Por qué publicaron este informe?

Sobre esto, María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, resaltó que, “el propósito de esta publicación es simple: acercar la información económica a la ciudadanía y hacer de la información pública una herramienta útil para tomar mejores decisiones. Y es que, por primera vez, Bogotá cuenta con datos robustos de su tejido empresarial y su mercado laboral: hemos recolectado información de más de 15.000 empresas y emprendimientos; 88.000 buscadores de empleo, y 110.000 vacantes”, destaca la secretaria.

Estos datos serían la brújula que les permita a las entidades identificar y mejorar las condiciones de vida en Bogotá.

El turismo como fuerza económica

De igual manera, el informe resalta la importancia de la ciudad como destino turístico, con más de 14 millones de visitantes en 2024, la cifra más alta en la historia de la ciudad. Lo anterior, fue importante porque dinamizó sectores, como: el comercio, la hotelería y la gastronomía, a la par, fortaleció la generación de empleo.

Sin embargo, esta publicación también evidenció los retos que aún tiene la ciudad, como lo es el crecimiento de la informalidad, tanto empresarial como laboral, la cual afecta a más de un tercio de la población ocupada.

