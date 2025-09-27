Distrito realizó operativo para recuperar el espacio público en Kennedy

La jornada fue liderada por la Alcaldía Local de Kennedy. Foto: Cortesía

En Bogotá, en los barrios Castilla y Valladolid de la localidad de Kennedy, la Alcaldía Local y entidades distritales llevaron a cabo una jornada para recuperar el espacio público.

¿Qué ocurrió en el operativo?

Según las autoridades, la jornada que realizaron dejo:

84 comparendos por mal parqueo en vía.

Un vehículo inmovilizado por conductor en estado de embriaguez.

14 establecimientos de comercio visitados con Inspección, Vigilancia y Control.

Tres suspensiones de la actividad económica por incumplimiento de la Ley 1801 de 2016.

Dos medias botellas de aguardiente adulteradas incautadas.

16 latas de cerveza vencidas retiradas.

Cinco botellas de cerveza vencidas incautadas.

Lo anterior, es una apuesta del Distrito, la cual busca garantizar legalidad, sostenibilidad y espacios comunes seguros.

Estas jornadas se vienen presentado en la localidad desde hace unos días, como lo fue la del pasado jueves, en la que las Secretarías de Seguridad, de Gobierno y de Salud, junto a la Policía de Bogotá, Migración Colombia, DADEP, Ciudad Limpia y UAESP, realizaron un operativo de control en el perímetro desde la Av. Agoberto Mejía hasta el monumento de Banderas. Así como en puntos críticos de la Avenida Diagonal 38 Sur y las inmediaciones de Corabastos.

La jornada que duró cerca de cuatro horas, dejó la desnaturalización de 908 Kg de alimentos en mal estado, 20 cambuches desmontados, cerca de 30 toneladas de basura recogidas, 2 habitantes de calle atendidos por ambulancia de la Secretaría de Salud, la verificación migratoria a 4 ciudadanos extranjeros en condición regular y su sensibilización del aplicativo SIRE de parte de Migración Colombia, además de la solicitud de antecedentes a ciudadanos en vía pública.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.