Distrito refuerza seguridad en las ciclorrutas con un nuevo grupo de agentes de tránsito

141 nuevos agentes civiles de tránsito. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para contrarrestar el incremento de accidentes de tránsito y fatalidades en las vías, el Distrito tomó una decisión: fortalecer su capacidad para gestionar el tráfico y mejorar la seguridad vial. En ese sentido, anunció la creación de un nuevo equipo de agentes civiles para las ciclorrutas y el aumento de agentes motorizados que patrullarán los corredores viales de la capital.

Lea más: Judicializan a mujer por atentado frustrado en Bogotá; también ligada al caso Miguel Uribe

Con estas medidas buscan fortalecer la regulación, la prevención y el ordenamiento de la movilidad. Sobre todo, por el aumento de obras, de vehículos y de motocicletas en circulación.

141 nuevos agentes de tránsito llegan a mejorar la movilidad y a ejercer más control en Bogotá.



Este es un paso clave para avanzar hacia una ciudad más segura y ordenada. Hoy anunciamos la incorporación de 141 agentes que fortalecerán la gestión y el control en las vías, y la… pic.twitter.com/a9jSrDOa8U — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 20, 2025

Más noticias: Transmilenio lanza modelo que impulsa vivienda y renovación alrededor de las estaciones

“Con más de 880 mil viajes diarios en bici, era necesario un equipo especializado que protegiera las ciclorrutas; promoviera el cumplimiento de las normas, y velara por la seguridad de quienes se mueven en este modo”, indicó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Por su parte, la secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz, señaló: “hoy fortalecemos nuestra capacidad operativa, para gestionar el tráfico. Llegan 141 nuevos agentes civiles de tránsito y creamos un nuevo equipo de agentes en bicicleta, que estarán en la calle, identificados con su placa y su bodycam, para garantizar total transparencia en los procedimientos".

Seguridad en las ciclorrutas:

Según señaló el Distrito, los desplazamientos en bicicleta representa el 7% de los viajes totales, la misma participación que registran los desplazamientos en motocicleta. Por esta razón, amplían el cuerpo de agentes en estas zonas para gestionar el tráfico, prevenir siniestros y promover una movilidad más segura para ciclistas, peatones y conductores.

Le puede interesar: Reglas para construir en la Sabana de Bogotá: discusión entre choques jurídicos y dilatación

De igual manera, ingresarán los agentes adicionales reforzarán la gestión del tráfico y los controles en los puntos más críticos de la ciudad, aumentando su presencia en los puestos de control, para prevenir excesos de velocidad y la conducción en estado de embriaguez.

Con esto, la administración avanza en las medidas para contrarrestar el aumento de los accidentes en la ciudad. Sin embargo, de poco servirá si no son los conductores no toman consciencia sobre la necesidad de cumplir las normas de tránsito, para evitar que los viajes terminen en tragedia.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.