Distrito retiró 20 toneladas de basura en operativo de espacio público en Kennedy

Ante la problemática que enfrenta la ciudad por la acumulación de basuras, el Distrito ha intensificado los operativos de recuperación del espacio público en diferentes localidades. Este fin de semana, la intervención se realizó en la localidad de Kennedy, específicamente en los barrios María Paz y Súper Manzana 12 de la UPZ Corabastos, donde las autoridades desarrollaron una jornada enfocada en mejorar la movilidad, la salubridad y la convivencia ciudadana en la zona.

En este operativo hicieron parte la Alcaldía Local de Kennedy, la Secretaría Distrital de Salud, la Policía, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría de Integración Social y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

¿Cuáles fueron los resultados?

Según lo dieron a conocer las entidades, en este procedimiento retiraron 20 toneladas de residuos mixtos y desnaturalizaron 660 kilogramos de alimentos no aptos para el consumo humano, así como cuatro botellas de licor adulterado. Al finalizar la jornada, recuperaron 18.000 metros cuadrados de espacio público.

De igual manera, durante el operativo, 14 habitantes de calle fueron informados sobre la oferta institucional de la Secretaría de Integración Social y la Policía realizó 65 registros y consultas de antecedentes.

“La intención de esta intervención fue mejorar las condiciones de movilidad peatonal y vehicular, y sacar de circulación alimentos insalubres que encontramos en el espacio público”, indicó Karla Marín, alcaldesa local de Kennedy.

Así planea el Distrito contrarrestar la problemática:

Mejoras en la operación:

Aumento de recolección: Aguas de Bogotá incrementará la recolección en puntos críticos y de arrojo clandestino de 182 a 300 toneladas diarias.

Más atención a puntos críticos y arrojo clandestino: Los concesionarios del servicio cuentan con adiciones contractuales, lo que permite atender el crecimiento de este tipo de residuos en 18,99% entre enero y septiembre de 2025 frente al mismo periodo de 2024.

Optimización del servicio: En coordinación con las alcaldías locales, evalúan los puntos de contenerización y cestas para posibles ajustes.

Actualización del PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos): nuevas áreas de barrido y limpieza, ajuste de frecuencias, lavado de puentes peatonales e inventario actualizado de cestas y zonas verdes.

Recolección gratuita de escombros:

La UAESP dará un beneficio a las primeras 200 personas que llamen a la Línea 110, otorgándoles la gratuidad en la recolección de escombros de hasta 2 m³. Cada usuario puede acceder al servicio una vez por semestre.

Más ecopuntos:

47 nuevos ecopuntos (211 en total) para facilitar la disposición gratuita de escombros, tejas, maderas, muebles, colchones y otros residuos voluminosos.

Mayores frecuencias de lavado:

En noviembre se reactivarán las mayores frecuencias de lavado, lo que permitirá atender 1.757 puntos de la ciudad y limpiar 1.571.511 m² de espacio público adicionales de los 489 puntos que se lavan 2 veces al semestre cobrados vía tarifa, garantizando entornos más limpios y saludables para todos.

