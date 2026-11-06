Docente desaparecida fue hallada en Bogotá tras más de dos años de búsqueda

“Apareció, estoy con ella”, dijo Castillo al medio regional Impacto News, que acompañó el caso desde el comienzo. La familia informó que Álvarez fue ubicada mientras permanecía en las calles de Bogotá y que recibe…

La búsqueda que Leida Castillo sostuvo desde octubre de 2024 por su hija terminó esta semana en Bogotá. Y afortunadamente, con un final feliz. Arleth Carolina Álvarez Castillo, docente de Barranquilla reportada como desaparecida hace poco más de dos años, fue localizada con vida en la capital del país y ya se reencontró con su madre.

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“Apareció, estoy con ella”, dijo Castillo al medio regional Impacto News, que acompañó el caso desde el comienzo. La familia informó que Álvarez fue ubicada mientras permanecía en las calles de Bogotá y que recibe atención médica, aunque decidió mantener en reserva los detalles de su estado de salud y las circunstancias en que fue encontrada.

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Hasta este viernes, la Fiscalía, la Policía y las autoridades distritales no habían divulgado un pronunciamiento público sobre el hallazgo ni información sobre lo ocurrido durante el tiempo en el que la mujer estuvo fuera de contacto con su familia.

La docente desaparecida hallada en Bogotá salió de su casa en 2024

Arleth Carolina Álvarez Castillo desapareció el 22 de octubre de 2024, luego de salir de su apartamento en el conjunto residencial Golondrina, ubicado en Alameda del Río, en Barranquilla. En ese momento tenía 35 años y trabajaba como docente en el Colegio de Bachillerato Técnico Comercial de Sabanagrande, Cobateco.

La fecha precisa es importante porque una circular inicial de búsqueda registró septiembre de 2024. Sin embargo, la familia aclaró que la última vez que tuvo contacto con ella fue el 22 de octubre de ese año.

Antes de su desaparición, Álvarez se desempeñaba como docente y contaba con una maestría en Educación. Durante más de dos años, sus familiares difundieron fotografías y pidieron información que ayudara a ubicarla, sin obtener pistas sobre su paradero.

Una búsqueda que llegó hasta el Carnaval de Barranquilla

El caso adquirió mayor visibilidad en febrero de 2026, cuando Leida Castillo recorrió la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio, uno de los desfiles del Carnaval de Barranquilla, con una fotografía de su hija y una pregunta dirigida a quienes veía pasar: “¿La has visto?”.

Para entonces, la madre relataba que no había recibido llamadas ni noticias que permitieran saber dónde estaba la docente. Nueve meses después de ese llamado público, recibió la confirmación de que su hija había sido localizada en Bogotá.

La Alcaldía de Malambo facilitó los pasajes para que Castillo viajara a la capital. Según el relato difundido por la familia, la mujer adelanta ahora trámites en Bogotá antes de definir el regreso de ambas a la región Caribe.

Lo que se conoce y lo que sigue en reserva

La información confirmada hasta ahora es que Arleth Carolina Álvarez fue encontrada con vida y que su madre llegó a Bogotá para acompañarla. La familia no ha informado en qué sector fue localizada, cómo llegó a la ciudad ni si existieron terceros involucrados en su desaparición.

Tampoco hay datos públicos sobre un posible proceso penal relacionado con el caso. Por ello, cualquier explicación sobre los más de dos años en los que se desconoció su paradero permanece sin confirmar.

Cómo reportar una desaparición

La Fiscalía recuerda que no existe un plazo mínimo para activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Ante la desaparición de una persona, familiares o allegados pueden acudir de inmediato a una URI, estación de Policía, sede de la Fiscalía o usar los canales virtuales de la entidad.

El Instituto Nacional de Medicina Legal también dispone del Registro Nacional de Desaparecidos, SIRDEC, para consultar y reportar información relacionada con personas desaparecidas. Sus cifras se actualizan mensualmente.

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