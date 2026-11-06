Línea 3 del Metro de Bogotá: recorrido a Soacha tendrá 18 estaciones

La definición fue alcanzada en agosto, luego de los estudios de demanda desarrollados para la visión de red ferroviaria hacia 2052. Ahora, la Empresa Metro de Bogotá y la Financiera de…

La tercera línea de metro que busca conectar a Bogotá con Soacha ya tiene una alternativa de trazado seleccionada: sería completamente subterránea, tendría cerca de 24,9 kilómetros y 18 estaciones, tres de ellas en territorio soachuno. Sin embargo, el proyecto todavía no está contratado para construcción ni cuenta con un convenio de cofinanciación firmado.

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La definición fue alcanzada en agosto, luego de los estudios de demanda desarrollados para la visión de red ferroviaria hacia 2052. Ahora, la Empresa Metro de Bogotá y la Financiera de Desarrollo Nacional avanzan en los estudios de factibilidad e ingeniería que permitirán precisar costos, obras, predios, riesgos y el trazado definitivo antes de llevar la iniciativa a las instancias nacionales.

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La Línea 3 sería la primera conexión metro-ferroviaria regional de Bogotá, pues llegaría hasta Soacha y compromete a la Empresa Metro, la Gobernación de Cundinamarca, la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y la Agencia Regional de Movilidad.

¿Cómo sería la Línea 3 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la información divulgada sobre la alternativa seleccionada, el corredor tendría 18 estaciones y un patio-taller con capacidad para 32 trenes. Además, contemplaría un ramal técnico de aproximadamente 1,5 kilómetros para comunicar la última estación con las instalaciones de mantenimiento.

El reporte conocido este viernes indica que el recorrido conectaría cinco localidades de Bogotá con Soacha. No obstante, la Empresa Metro aún no ha publicado un mapa oficial estación por estación ni ha detallado la ubicación de cada parada de la alternativa seleccionada.

Esa precisión es relevante porque los trazados que aparecieron durante la etapa de prefactibilidad no equivalen necesariamente al corredor que finalmente se construirá. En 2024, cuando Bogotá, Soacha, Cundinamarca y la Región Metropolitana firmaron el convenio para estructurar la línea, las entidades acordaron justamente que el diseño final sería el que mejor respondiera a las necesidades de movilidad y desarrollo urbano de ambas ciudades.

Lo que sigue: aval técnico, financiación y licitación

El calendario presentado por el equipo técnico apunta a radicar en mayo de 2027 la solicitud de aval técnico ante el Ministerio de Transporte. Después vendría el aval fiscal y, si esos trámites avanzan, la meta es suscribir en diciembre de 2027 el convenio de cofinanciación entre la Nación y las entidades territoriales.

La propuesta financiera plantea que la Nación cubra el 70 % de los recursos y que Bogotá, Cundinamarca, Soacha y las entidades regionales asuman el 30 % restante. Solo después de ese acuerdo podría abrirse una licitación internacional para escoger al constructor y operador del sistema.

Por ahora, el contrato vigente no es para construir la línea, sino para realizar los estudios y diseños a nivel de factibilidad. Ese acuerdo, firmado con la Financiera de Desarrollo Nacional a finales de 2024, tiene una duración de tres años y un valor de $104.865 millones. Bogotá aporta $61.565 millones; la Región Metropolitana, $33.000 millones; Cundinamarca, $10.000 millones, y la Agencia Regional de Movilidad, $300 millones.

La conexión con Soacha, el principal origen de viajes hacia Bogotá

La apuesta por un corredor hacia Soacha responde a una presión histórica sobre la movilidad regional. Según la Encuesta de Movilidad de 2019, ese municipio era el principal origen de viajes que ingresaban a Bogotá, con 269.466 desplazamientos, en su mayoría asociados al trabajo y al estudio.

Además, la Región Metropolitana ha estimado que el 57,2 % de los habitantes de Soacha que viajan hacia Bogotá emplea cerca de tres horas por trayecto. La Línea 3 se plantea como una alternativa de alta capacidad para ese corredor, aunque sus tiempos de viaje, demanda final y fecha de inicio de obras dependerán de los estudios que siguen en curso.

El proyecto también está pensado para integrarse con las líneas 1, 2 y 4 del Metro, así como con Regiotram de Occidente y Regiotram del Norte. Esas conexiones hacen parte de la visión de red, pero cada una mantiene sus propios cronogramas, fuentes de financiación y procesos de estructuración.

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