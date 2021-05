La leche que se recolecta en la ciudad puede salvar la vida de cientos de bebés que nacieron con alguna dificultad. En Bogotá solo hay un Banco de Leche Materna en la red pública hospitalaria del Distrito. Le contamos cómo funciona.

El 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la Donación de Leche Humana. A propósito de la conmemoración de esta fecha, en Bogotá la invitación para las madres lactantes es a donar leche en el Banco de Leche Materna, de la Subred Sur Occidente, que es el único de la en la red pública hospitalaria del Distrito. Le contamos cómo funciona.

Este servicio está dirigido a los bebés que nacieron prematuros, con bajo peso, con deficiencias inmunológicas, diarreas recurrentes, o con alergias a las proteínas heterólogas. En el Banco de Leche Humana se realiza la recolección, selección, clasificación, control de calidad, almacenamiento y distribución de la leche donada por madres saludables.

Esta recolección se realiza de dos formas. La primera, a través de salas de extracción, donde se recoge la leche de las madres que tienen a sus hijos hospitalizados en la unidad. La segunda, que se recoge a domicilio los excedentes de producción de leche de madres que lactan a sus hijos, y que, después de algunos requisitos y verificaciones de salud, la donan para procesarla y brindarla a recién nacidos.

Unas de las bebés que han salido beneficiadas por este servicio son las gemelas Samanta y Samara Guerrero, quienes nacieron prematuras y la producción de leche de su mamá no era suficiente. “Extraía mi leche y se las dejaba a mis hijas, con el paso de los días la leche que les dejaba no era suficiente para alimentarlas, pero aquí me ayudan y completan las dosis que ellas necesitan”, dijo Ángela Bernal, madre de las bebés.

De acuerdo con el Distrito, en el primer trimestre de este año ha recolectado 275 mil mililitros de leche materna.